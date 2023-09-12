15 сентября в самарском Доме журналиста пройдет пресс-конференция на тему: «Сможет ли вновь созданный Центр Общественного Контроля ЖКХ и экологии добиться отмены тарифов на вывоз мусора?»



Участники пресс-конференции:

• депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Матвеев, член Совета организации;

• депутат Самарской Губернской Думы Максим Федоров, член Совета организации;

• заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района г.о. Самара Дмитрий Асеев, председатель общественной организации.

В Самарской области образована новая общественная организация «Центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и социального благополучия жителей». Центр создали самарские депутаты разных уровней – федерального, регионального и местного – депутат Госдумы Михаил Матвеев, депутат Самарской Губернской Думы Максим Фёдоров и самарский муниципальный депутат Дмитрий Асеев. Пресс-конференция осветит ближайшие цели и задачи организации.

Одной из первых задач, которую ставит перед собой новая общественная структура, – отмена в Самарской области тарифов на вывоз мусора, которые многие считают завышенными, и наведение порядка в «мусорной реформе», борьба с загрязнением окружающей среды. Также Центр общественного Контроля призван разрешить вопросы экологии и ЖКХ, свалок, состояния жилого фонда и многие другие наиболее часто упоминающиеся жителями проблемы.

К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты и блогеры. С учетом своего депутатского статуса участники пресс-конференции готовы отвечать на вопросы, выходящие за пределы обозначенной темы.

Место проведения: Самарская, 179, Дом журналиста

Время: 15 сентября 2023г. с 13.00 до 14.00

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