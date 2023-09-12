Стартовал прием заявок на Всероссийский ежегодный фестиваль дизайна «Свой формат»

Самарское региональное отделение «Союз дизайнеров России» начинает прием заявок на участие в ежегодном всероссийском фестивале дизайна «Свой формат». Фестиваль собирает на одной площадке креативных и перспективных людей для диалога и сотворчества, направленного на образование социокультурного пространства, разработку трендов и интересных проектов.



Проект начал свой путь с 2013г. в формате регионального. Со временем географические границы его проведения росли, и он стал Всероссийским ежегодным Фестивалем дизайна, является плановой работой Союза дизайнеров России.

Цели и задачи фестиваля «Свой формат»:

— Пропаганда Российского дизайна;

— Поддержка креативной деятельности в индустрии дизайна;

— Популяризация культуры дизайна;

— Выявление выдающихся произведений в сфере современного дизайна;

— Демонстрация широкой общественности творческих достижений дизайнеров Самарского региона и его гостей;

— Повышение профессионального уровня дизайна в Самарском регионе, обмен опытом между дизайнерами других регионов нашей страны;

— Укрепление культурных связей в регионе и за его пределами;

— Формирование позитивного имиджа Самарского региона как культурной территории;

— Поддержка творчества талантливых студентов и молодых начинающих дизайнеров.

В фестивале 2022 года участвовало более 100 профессиональных дизайнеров из 14 городов и населенных пунктов нашей страны, по итогам фестиваля были выделены 54 лучшие авторские работы, авторы которых отмечены дипломами за подписью Президента «Союза Дизайнеров России». По положению Фестиваля все участники получают свидетельства. Тому, кто не может присутствовать на мероприятии, дипломы и свидетельства участников рассылаются электронной почтой.

Сейчас фестиваль проходит в три этапа: первый этап проходит онлайн — прием авторских работ участников со всех регионов нашей страны, публикация их в интернет ресурсах в соц. сети Вконтакте; второй этап — проведение мастер классов, семинаров и лекции педагогов и профессиональных практикующих известных дизайнеров на базе «Самарского государственного политехнического университета», третья часть — итоговая часть фестиваля, которую мы проводим на открытой бесплатной для посещения выставки, где будут проводиться доклады участников фестиваля, показ коллекций дизайнеров костюма в день открытия выставки, вручение дипломов и свидетельств участникам фестиваля.

Экспозиция выставки фестиваля сформирована по двум категория: профессионал и студент +18, и по номинациям: дизайн интерьера, промышленный дизайн, предметный дизайн, дизайн костюма, графический дизайн, средовой дизайн, дизайн педагогика, дизайн арт объекта, дизайн текстиля.

Оформленные материалы принимаются в срок с 11 сентября 2023 — 30 сентября 2023 на e-mail: konkurs.soyuz_diz@mail.ru с указанием темы: «Свой формат 2023».

Прием заявок и авторских работ продлится до 30 сентября. Подробности и дополнительную информацию можно найти в официальной группе фестиваля.