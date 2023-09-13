Люди-легенды 63 региона в премьерном показе «Время перемен /притча/»

Благотворительный показ художественного фильма «Время перемен /притча/», посвященного героям Самарской области 90-х годов: редактору газеты «Тольяттинское обозрение» Валерию Иванову, а также легенде самарского уголовного розыска – майору милицию Дмитрию Огородникову пройдет 16 сентября 2023 года в кинотеатре «Мори синема» в ТЦ «Парк Хаус», г. Толятти, и 17 сентября 2023 года в кинотеатре «Zoom Cinema» в ТРК «Эль Рио», г. Самара.

Организаторы: киностудия «Путь дервиша» и компания «Аутокомпонент инжиниринг-2» в лице ее руководителя Джорджио Вердучи. Выход фильма поддержали: Общественная палата РФ, Союз журналистов России, Союз женщин России.

Фильм снимался в Автограде осенью 2021 года. Спустя два года съемочная группа готова презентовать киноленту тольяттинцам. Премьера пройдет в рамках благотворительного показа и творческой встречи с режиссером и журналистом Мокеем Русиновым и актерами, сыгравшими главные роли.

Отдельно хочется отметить актерский состав. Главного героя, почетного гражданина города, Валерия Иванова, сыграл тольяттинский театральный актер Александр Сандиряков, одиозного редактора газеты «Все и всё» Александра Князева – актер драматического театра «Дилижанс» Константин Федосеев, экс-мэра Тольятти Николая Уткина – известный в городе деятель искусств Андрей Амшинский, Владимира Каданникова – Андрей Чураев из театра «Колесо», Сергея Жилкина – актер Молодежного драмтеатра Вячеслав Кузнецов, а собирательный образ тольяттинских бандитов – актер драматического театра «Колесо» Андрей Бубнов. Вообще, в картине занято более 50 актеров из всех тольяттинских театров – МДТ, «Колеса», «Дилижанса». Дмитрия Огородникова сыграл Илья Домбровский, служащий в Драматическом театре Черноморского флота РФ им. Бориса Лавренева в Севастополе.

В создании фильма приняли участие тольяттинцы и жители Самарской области, разъехавшиеся по территории нашей необъятной страны. Главными консультантами сценаристов Мокея Русинова и Дмитрия Выдрина стали родственники и близкие друзья прототипов героев фильма: Елена Иванова, Лариса Огородникова, Федор Быстров, Константин Кондратьев, Алексей Максимов, Николай Уткин, Юрий Целиков и многие другие люди, оставившие свой след в истории Тольятти.

В результате совместной работы на свет появилась притча о трех героях нашего времени, не побоявшихся в опасное время называть вещи своими именами и бороться за сохранение государственности. Притча «Время перемен» стала попыткой на примере Тольятти найти в новейшей истории России обычных людей, для которых общее оставалось выше личного, которые без страха и упрека бросали вызов коррупции и несправедливости, в результате сохранив страну в смутное постперестроечное время. Фильм практически не касается тольяттинских персоналий и обстоятельств, воспетых документальными фильмами о криминале. Потому в нем нет грязи, крови и штампов о разгуле оргпреступности в «святые» 90-е. Фильм о другом. О силе чувства долга и материализации народной поговорки «где родился, там и пригодился». Слоган фильма: «Нам нужно объединяться!»

Перед началом съемок в октябре 2021 года клирик Преображенского кафедрального собора протоиерей Алексий Агафонов принимал съемочную группу в соборе и отслужил панихиду о невинно убиенных и молебен на благое дело. Создатели фильма решили премьеру для жителей Тольятти сделать благотворительным событием. Все вырученные средства от входа на творческую встречу со съемочной группой будут переданы тольяттинской Епархии на помощь нуждающимся.

«Кино, как искусство возвышающее, при любой возможности должно напоминать о милосердии. Если тольяттинцы примут наше приглашение на премьеру фильма о легендарном российском Автограде и его героях, придут в кинотеатр и таким образом смогут внести свой благотворительный вклад, значит, мы сделаем совместное большое дело!», – заключил режиссер фильма Мокей Русинов.

Авторы считают, что это семейное кино, которое дает возможность проникнуться положительными героями истории Тольятти и насладиться красивейшими видами города. На премьеру приглашены семьи участников СВО, непосредственные участники операции, журналисты и общественные деятели.

Творческая встреча пройдет:

Тольятти, 16 сентября 2023 года в 19:00 в зале IMAX кинотеатра «Мори синема» в ТЦ «Парк Хаус».

Самара, 17 сентября 2023 года в 19:00, кинотеатр «Zoom Cinema» в ТРК «Эль Рио».

Билеты можно приобрести через сайт «Город зовет» в разделе культурных мероприятий Тольятти и Самары и в онлайн кассах города (afisha.ru, kassir.ru и др.). Информационный партнер – радио «Август».

Ссылки на покупку билетов:

https://gorodzovet.ru/tolyatti/id-event9765422

https://www.afisha.ru/movie/vremya-peremen-pritcha-294931/17-09-2023/

Трейлер фильма