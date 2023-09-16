Прими участие в конкурсе «Самарский взгляд – Россия»!

Объявлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе фотографии «Самарский взгляд – Россия».
XIII Всероссийский конкурс фотографии «Самарский взгляд – Россия» проходит в год 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России и 15-летия Фотообъединения СОО СЖР.
Конкурс проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России, Фотообъединением СОО СЖР при официальной поддержке Министерства культуры Самарской области. Партнер – Союз фотохудожников России.
Цель проекта – развитие и популяризация фотоискусства, выявление новых имен в искусстве фотографии, улучшение визуальной культуры, поддержка творческого самовыражения авторов.
Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, лауреат международных фотоконкурсов Владимир Вяткин.
Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы с 16 сентября по 16 октября 2023 года по следующим номинациям:
– «События»,
– «Стрит-фото» (уличная фотография),
– «Повседневная жизнь»,
– «Природа»,
– «Другая реальность»,
– «Спорт»,
– «Герои нашего времени».
В каждой номинации определяются победители и призеры (I, II, III места). Обладатели первых и вторых мест награждаются дипломами и ценными призами. Обладатели третьих мест награждаются дипломами.
По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».
Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету участника и фотографии на почту: sam-vz-63@mail.ru. Заявки принимаются до 16 октября (включительно) 2023 года.
Подробная информация об оформлении фотографий и условиях оценки работ — в ПОЛОЖЕНИИ о конкурсе.
Информацию об условиях проведения конкурса — Положение о конкурсе, анкету участника — можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/Y3pH/r29JmiTow .
Телефоны оргкомитета конкурса:
(846) 332-68-39 – Елена Абкина,
руководитель пресс-службы СООСЖР.
8 (846) 332-02-72 – Ирина Проскуриан, пресс-секретарь.
И по электронной почте: sam-vz-63@mail.ru