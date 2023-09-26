ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ!

27 сентября в Доме журналиста состоится пресс-конференция «Проекты Самарских региональных отделений Союза художников России, Союза дизайнеров России. История. Современность. Перспективы».
Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское региональное отделение Союза художников России, Самарское региональное отделение Союза дизайнеров России.
В качестве спикеров в пресс-конференции примут участие представители творческих союзов:
– Мантров Дмитрий, председатель Самарского регионального отделения СХР,
– Тёпленькая Елена, заведующая выставочной деятельностью музея им. П.В.Алабина,
– Корабельников Вадим, председатель Самарского регионального отделения Союза дизайнеров России,
– Вотинцев Сергей, председатель Тольяттинского рег.отделения Союза дизайнеров России,
– Кузнецов Николай, художник, дизайнер,
– Тарасова Евгения, художник, победитель одного из конкурсов им. К.П. Головкина
и др.
На пресс-конференции спикеры расскажут о масштабных творческих проектах, реализуемых художниками и дизайнерами в 2023 году:
– Третьем ежегодном региональном конкурсе в области изобразительного искусства и дизайна им. К.П. Головкина в 2023 году.
– Выставочном региональном проекте «Небо в алмазах».
– Юбилейной выставке Самарского реготделения Союза художников России, посвященной 85-летию отделения;
– Всероссийском конкурсе в области дизайна «Свой формат».
Аккредитация СМИ
по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru,
а также по телефонам: (846) 332-68-39; 332-02-72
В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.
Тема пресс-конференции: «Проекты Самарских региональных отделений Союза художников России, Союза дизайнеров России. История. Современность. Перспективы»
Время: 13.00, среда 27 сентября 2023 г.
Место: ул.Самарская, 179. Дом журналиста