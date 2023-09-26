ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ!

27 сентября в Доме журналиста состоится пресс-конференция «Проекты Самарских региональных отделений Союза художников России, Союза дизайнеров России. История. Современность. Перспективы».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское региональное отделение Союза художников России, Самарское региональное отделение Союза дизайнеров России.

В качестве спикеров в пресс-конференции примут участие представители творческих союзов:

– Мантров Дмитрий, председатель Самарского регионального отделения СХР,

– Тёпленькая Елена, заведующая выставочной деятельностью музея им. П.В.Алабина,

– Корабельников Вадим, председатель Самарского регионального отделения Союза дизайнеров России,

– Вотинцев Сергей, председатель Тольяттинского рег.отделения Союза дизайнеров России,

– Кузнецов Николай, художник, дизайнер,

– Тарасова Евгения, художник, победитель одного из конкурсов им. К.П. Головкина

и др.

На пресс-конференции спикеры расскажут о масштабных творческих проектах, реализуемых художниками и дизайнерами в 2023 году:

– Третьем ежегодном региональном конкурсе в области изобразительного искусства и дизайна им. К.П. Головкина в 2023 году.

– Выставочном региональном проекте «Небо в алмазах».

– Юбилейной выставке Самарского реготделения Союза художников России, посвященной 85-летию отделения;

– Всероссийском конкурсе в области дизайна «Свой формат».

Аккредитация СМИ

по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru,

а также по телефонам: (846) 332-68-39; 332-02-72

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

Тема пресс-конференции: «Проекты Самарских региональных отделений Союза художников России, Союза дизайнеров России. История. Современность. Перспективы»

Время: 13.00, среда 27 сентября 2023 г.

Место: ул.Самарская, 179. Дом журналиста