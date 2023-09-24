«Вся Россия — 2023″. День пятый. Обзор событий

«Вся Россия — 2023″. 23 сентября, день пятый. Обзор событий.

Руководители онлайн-школы «Медиатех» Андрей Левандовский и Гузель Ибрагимова провели мастер-класс для телевизионных журналистов, участвующих в работе Форума современной журналистики «Вся Россия – 2023» (12+). Открытый разбор присланных выпусков новостей выявил как достоинства, так и недостатки работы многих региональных телекомпаний.

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Завершающая Форум дискуссия, посвященная судьбам современной прессы стала по-настоящему жаркой. Открывший мероприятие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал традиционное мероприятие глобальным. Его участниками выступили известные представители самых крупных изданий страны и не только: председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович, первый заместитель главного редактора «Российской Газеты» Игорь Черняк, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, вице-президент холдинга «Красная звезда» Павел Веденяпин. Тон дискуссии задал секретарь СЖР Вячеслав Умановский.

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Секретарь Союза журналистов России Денис Токарский познакомил участников Форума с Евгенией Башкировой, заместителем директора Коммуникационной группы ЕКЦ. Евгения Башкирова в свою очередь познакомила журналистов с собственным опытом создания платного канала в Телеграм и на YouTube.

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Об особенностях работы с источниками научной информации шла речь на встрече с руководителем редакции Наука ТАСС Андреем Резниченко.

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На Форуме современной журналистки «Вся Россия -2023″ (12+) состоялась презентация Федерации нард. В выставочном зале представители федерации рассказали собравшимся о новом виде спорта, который с каждым днем обретает все большую популярность в России.

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В рамках Форума современной журналистики «Вся Россия — 2023″(12+) ежегодно проводится профессиональный творческий конкурс » Вся Россия-2023″. В нём могут участвовать только аккредитованные на Форуме сотрудники средств массовой информации. В этом году было заявлено 659 работ в пяти номинациях. Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин сегодня провёл открытый разбор работ участников профессионального творческого конкурса.

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В последний днь Форума современной журналистки «Вся Россия» по традиции проводится церемония награждения победителей и дипломантов профессионального конкурса. Редакции газет, фотокорреспонденты, операторы, журналисты, телерадиокомпании, радиостудии со всей страны в течение нескольких месяцев присылали свои работы на суд строгого жюри. Всего было получено 659 заявок, об этом сообщил секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.

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Вечером, в Зимнем театре состоялась торжественная церемония закрытия Форума современной журналистики «ВСЯ РОССИЯ-2023″

Форум современной журналистки «Вся Россия -2023″ (12+) проходит в Сочи с 19 по 23 сентября. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.