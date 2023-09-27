Самарские региональные отделения Союза художников и Союза дизайнеров представили перспективы своих проектов.

В Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная Арт-фестивалю имени К.П.Головкина: Проекты Самарских региональных отделений Союза художников России и Союза дизайнеров России. История. Современность. Перспективы.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское региональное отделение Союза художников России, Самарское региональное отделение Союза дизайнеров России.

Спикерами на мероприятии выступили:

Мантров Дмитрий, председатель Самарского регионального отделения СХР,

Корабельников Вадим, председатель Самарского регионального отделения Союза дизайнеров России,

Кузнецов Николай, художник, дизайнер.

Пресс-конференция осветила общее масштабное мероприятие Союзов «Арт-фестиваль имени К.П.Головкина». Фестиваль представляет собой каскад ярких событий.

В рамках Арт-фестиваля состоится Третий ежегодный региональный конкурс в области изобразительного искусства и дизайна им. К.П. Головкина при поддержке Областного министерства культуры. Торжественное награждение победителей состоится 17 декабря 2023г. в Самарском областном историко-краеведческий музее имени Петра Владимировича Алабина. Работы победителей и финалистов конкурса будут участвовать в экспозиции проекта «Небо в алмазах» в стенах музея.

2 ноября в музее им Алабина открывается областная юбилейная выставка Самарского регионального отделения Союза художников России, посвященная 85-летию отделения.

5 декабря в музее им. Алабина состоится открытие выставочного регионального проекта «Небо в алмазах». Этот проект о человеке. О его внутреннем мире, чувствах, эмоциях, переживаниях, о соотношении его микрокосмоса с окружающей вселенной.

Это третий совместный кураторский проект Дмитрия Мантрова, Павла Пашкина, Самарского регионального отделения Союза художников России и ведущих выставочных площадок региона.

Цель проекта — показать многообразие местного изобразительного искусства, объединить искусство традиционных форм, и совокупность экспериментальных, модернистских, подчеркнуто необычных, поисковых начинаний. Ранее были проекты «Между светом и тьмой» 2022 года, «Знаки, символы и мифы» 2021 года — масштабные исследовательские художественные проекты, в которых участвовало около двухсот художников.

В 2023 г. в коллаборации с этими проектами в музее им. П.В.Алабина прозвучит Всероссийский конкурс в области дизайна «Свой формат», инициируемый Самарским региональным отделением Союза дизайнеров России.