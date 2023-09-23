Панельная дискуссия о судьбах современных СМИ

Завершающая Форум современной журналистки «Вся Россия-2023″ дискуссия, посвященная судьбам современной прессы стала по-настоящему жаркой. Открывший мероприятие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал традиционное мероприятие глобальным. Его участниками выступили известные представители самых крупных изданий страны и не только: председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович, первый заместитель главного редактора «Российской Газеты» Игорь Черняк, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, вице-президент холдинга «Красная звезда» Павел Веденяпин. Тон дискуссии задал секретарь СЖР Вячеслав Умановский.

- Сколько бы ни говорили о «смерти» прессы, о том, что нас «убьют» сайты, интернет, блоги, слухи оказались сильно преувеличены. Не пора ли журналистам все-таки переквалифицироваться в управдомы? – спросил участников дискуссии Вячеслав Умановский.

Николай Ефимович отметил, задача журналистики по-прежнему состоит в том, чтобы понять нерв времени.

- Говоря о международной журналистике, с которой я начинал, можно сказать, что в нашей стране она умерла. Не говорю о сообщениях, кто заменит беднягу Байдена, говорю о репортажах, как живут люди в других странах и как этот опыт может быть использован у нас. Не все так просто и с политической журналистикой. Сегодня корреспонденты должны стать той «собакой», которая лает, пока идет караван. Караван идет не потому что он не обращает внимание на лай, а потому что собаки его защищают, — поделился своей точкой зрения Павел Веденяпин.

Первый заместитель главного редактора «Российской Газеты» Игорь Черняк считает, что несмотря на обвинения в адрес блогеров, именно они не дают журналистике «застояться».

- Отличие СМИ в том, что мы говорим правду, мы объективны и держим марку. Пока прессе будут доверять, мы сохраним своего читателя, — отметил Игорь Черняк.

По мнению главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова основная проблема современной журналистики состоит в отсутствие ярких авторов.

- Профессия держится на индивидуальности, а то, что сейчас мы в своей массе видим – это электронная щебёнка, — заявил Александр Куприянов.

Пожалуй, самым острым вопросом, который вызвал горячие споры, стала тема кадров.

- Сегодня есть очень талантливые молодые журналисты. Да, можно бурчать, что они не признают основ или истории, которую мы закладывали, но они «работают» по собственным параметрам. Это — по-другому чувствующие время люди. Журналистика жива пока есть журналисты, пока им интересно, — поделился председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович.

При том, что талантливые журналисты действительно есть, участники дискуссии отметили очень низкий уровень подготовки не только на уровне профильных ВУЗов, но и общеобразовательных школ. В рамках обсуждения также поднимались вопросы «доставки» печатной продукции до потребителя, что особенно важно для районных и городских изданий. Единственным выходом из ситуации спикеры видят своеобразный информационный «бунт», который все-таки заставит власти обратить внимание на деятельность, а точнее ее отсутствие, «Почты России».

- Мне кажется, что сейчас вопрос стоит вовсе не в подготовке кадров. Современная журналистика требует скорости, люди читают короткие форматы. Недавно в Китае провели соревнование, кто быстрее напишет заметку – человек или искусственный интеллект. Роботу потребовалось на это две минуты, — рассказал первый заместитель главного редактора «Российской Газеты» Игорь Черняк.

Понятно, что робот вряд ли напишет хороший репортаж о тех, кто сегодня бьется на передовой, или о почтальоне, которая в разделенном войной Мариуполе носила между районами города записки. Несмотря на повальное увлечение цифровизацией, за прошлый год в Европе более чем в два раза выросли тиражи печатной продукции, в Японии газеты на бумаге выпускаются по два раза в день, а книжные магазины насчитывают по пять-шесть этажей. Понимая, что печатная пресса постепенно движется к кладбищу, задача журналистов сделать этот путь долгим и извилистым.

Форум современной журналистки «Вся Россия -2023″ (12+) проходит в Сочи с 19 по 23 сентября. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.