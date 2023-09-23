23 сентября в Сочи завершил свою работу XXVII Форум современной журналистики «Вся Россия- 2023″ (12+). В этом году он собрал по традиции более тысячи участников.

В работе Форума принимала участие делегация Самарского областного отделения Союза журналистов России во главе с Ириной Цветковой, председателям реготделения, заслуженным журналистом РФ.

В течении пяти дней представители российской прессы участвовали в различных мероприятиях: это секции, круглые столы, выставки, дискуссионные обсуждения кинолент, мастер — классы, презентации, творческие встречи, главная задача которых была направлена на повышение профессионального уровня журналистов. Научиться чему — то новому, поделиться опытом с молодыми, чтобы стать более конкурентными на рынке медиа. А ещё очень важно было в непростое для страны время просто пообщаться друг с другом, представителям различных регионов нашей страны, максимально поддержать друг друга. Ну, и получить яркие впечатления от общения.

На сцене Зимнего театра состоялось награждение победителей профессионального творческого конкурса » Вся Россия — 2023″. Дипломы вручили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и секретарь СЖР Владимир Касютин.

«Отсматривая конкурсные работы мы обратили внимание на исключительные публикации и спецпроекты, которые, конечно же, заслуживают высокой оценки. В самые трудные исторические моменты журналисты всегда поддерживают страну, мы хотели бы, чтобы было такое же внимание и к нам , в первую очередь к региональной прессе», — сказал Владимир Касютин.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил: » В этом году журналу » Журналистика и медиарынок» исполнилось 20 лет! И у главного редактора журнала Владимира Касютина — юбилей, в связи с 60- летием и юбилеем издания мы решили вручить ему памятный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Несмотря на все сложности времени, несмотря на угрозы, которые поступают в адрес журналистов — наш Форум получился и получился деловым, научным, дружественным! И пусть те знания, которые вы получили здесь, пригодятся в работе, а контакты будут востребованы. Я благодарю вас за активность, а нашу команду организаторов за то, что наши залы выдержали конкуренцию с морем! «

Форум современной журналистки «Вся Россия -2023″ (12+) проходит в Сочи с 19 по 23 сентября. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.