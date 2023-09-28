Объявлен прием заявок на X творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы.

Самарское областное отделение Союза журналистов России проводит X творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова.
Официальную поддержку проекту оказывает Министерство культуры Самарской области. Партнер – Самарская областная писательская организация.
Эдуард Михайлович Кондаратов – известный журналист и литератор, почетный гражданин Самары. Он оставил после себя богатое наследие — десятки романов, очерков, документальных и приключенческих повестей, журналистские материалы. Через свои произведения Эдуард Михайлович стал воплощением целой эпохи культурной жизни Самарской губернии.
Эдуард Кондратов — лауреат союзных литературных конкурсов, премии областного Союза журналистов «Золотое перо», член Союза писателей и журналистов СССР и России.
В память о легендарном писателе нашей земли Самарское областное отделение СЖР проводит конкурс, направленный на повышение престижа творческих профессий.
В 2023 году исполняется 90 лет со дня рождения Эдуарда Кондратова и 105 лет Самарскому областному отделению Союза журналистов России.
Цель Конкурса – выявление наиболее талантливых авторов, рассказывающих о Самарской области; развитие и пропаганда журналистского и литературного творчества, поощрение журналистов и редакционных коллективов самарских СМИ, студентов, школьников, наиболее интересно, глубоко освещающих темы, связанные с Самарской областью.
На Конкурс могут быть представлены работы о Самарском регионе, его истории, людях.
По итогам конкурса будут присуждены призы:
— в области журналистики (в категориях «профессиональная журналистика», «студенты», «школьники»),
— в области литературы.
Материалы необходимо отправить в оргкомитет по адресу: г. Самара, 443001 г. Самара, ул. Самарская,179, Дом журналиста
и на электронную почту: konkurs-kondratov@mail.ru.
Заявки принимаются до 15 октября 2023 г. (включительно).
Приглашаем журналистов, литераторов, студентов, школьников принять участие в Конкурсе!
Подробности — на сайте «Союз журналистов Самара» www.sjrs.ru.
Условия конкурса – в ПОЛОЖЕНИИ (скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/dAQ1/p4GaHjFdk )
Телефоны оргкомитета: 8(846) 332-68-39, 332-02-72