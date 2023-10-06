Союз журналистов России проводит вебинар «Нейросети в журналистике, маркетинге и PR: как превратить человека в редакцию».

Вебинар состоится 10 октября в 13.00. Приглашаем принять участие в вебинаре!

Спикеры вебинара:

Александр Петров , начальник отдела Дирекции производства видео МИА «Россия сегодня»;

, начальник отдела Дирекции производства видео МИА «Россия сегодня»; Василий Богданов, генеральный директор коммуникационного агентства «План А»/

О чем поговорим?

• Нейросети с нуля: Обзор основных понятий и применение AI в обработке видео. Начинающим все будет понятно!

• Инструменты будущего: обзор нейросетей для создания текстов, презентаций, видео и не только.

• Узнаем, как с помощью нейросетей улучшать качество, генерировать картинки, создавать сложные эффекты и вычленять главные моменты видео.

• Научимся автоматически переводить видео на 60 языков, делать титры и озвучивать через клонирование голоса.

• Разберем реальные примеры того, как нейросети уже помогают профессионалам из сферы журналистики, маркетинга PR повысить эффективность своей работы.

Оставайтесь на переднем крае технологического прогресса в сфере коммуникаций. Присоединяйтесь к нам!

Ссылка: https://pruffme.com/landing/u2724464/tmp1696361352

Предварительная регистрация не нужна.