Союз журналистов России проводит вебинар «Нейросети в журналистике, маркетинге и PR: как превратить человека в редакцию».
Вебинар состоится 10 октября в 13.00. Приглашаем принять участие в вебинаре!
Спикеры вебинара:
- Александр Петров, начальник отдела Дирекции производства видео МИА «Россия сегодня»;
- Василий Богданов, генеральный директор коммуникационного агентства «План А»/
О чем поговорим?
• Нейросети с нуля: Обзор основных понятий и применение AI в обработке видео. Начинающим все будет понятно!
• Инструменты будущего: обзор нейросетей для создания текстов, презентаций, видео и не только.
• Узнаем, как с помощью нейросетей улучшать качество, генерировать картинки, создавать сложные эффекты и вычленять главные моменты видео.
• Научимся автоматически переводить видео на 60 языков, делать титры и озвучивать через клонирование голоса.
• Разберем реальные примеры того, как нейросети уже помогают профессионалам из сферы журналистики, маркетинга PR повысить эффективность своей работы.
Оставайтесь на переднем крае технологического прогресса в сфере коммуникаций. Присоединяйтесь к нам!
Ссылка: https://pruffme.com/landing/u2724464/tmp1696361352
Предварительная регистрация не нужна.