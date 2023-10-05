Вышел октябрьский номер «Свежей газеты. Культуры» ( 16/261).

В новом номере издания Самарское отделение Союза журналистов России приглашает читателей принять участие в Акции «Благородство».

Нужна помощь в сборе историй о людях, совершающих благородные дела, проявляющих бескорыстие, любовь и сострадание к ближним. Такие люди есть рядом с вами. Это участники волонтерских движений, добровольцы, представители разных профессий, коллеги по работе, соседи, друзья, соратники, земляки — люди, проявившие мужество, спасшие чьи-то жизни…

«С вашей помощью мы хотим рассказать о тех, кто совершает добрые дела и чьи поступки достойны внимания и поощрения. «Творим добро вместе!» — девиз Акции «Благородство» — опубликовано в газете.

Подробную информацию об Акции «Благородство» читайте в «Свежей газеты. Культуры» и на сайте Самарского отделения Союза журналистов России.

Полностью со свежим номером газеты вы можете ознакомиться по ссылке.