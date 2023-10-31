Ушла из жизни Мария Матанцева

С примкорбием сообщаем, что 30 октября 2023 года на 56 году ушла из жизни Матанцева Мария Александровна (монахиня Иоасафа), руководитель телевизионных программ о вере.

Матанцева Мария Александровна родилась 28 сентября 1967 г., окончила Куйбышевский государственный педагогический университет, а затем Самарский государственный университет.

Более 10 лет работала руководителем телевизионных программ, в том числе православных «Беседы о православии» и «Возвращение Образа», которые выходили на ТК «Союз».

Около 7 лет возглавляла Детский епархиальный образовательный центр в Самарской митрополии. С 2016 года была руководителем Регионального отделения Международной организации «Союз православных женщин» в Самарской области. Мать четверых детей. В 2023 году приняла монашеский постриг с именем Иоасафа, в честь Иоасафа Белгородского.

Мария Матацева очень многое сделала для развития православной журналистики. Благодаря её участию между Самарским областным отделением Союза журналстов России и Союзом православных женщин создались крепкие пратнерские отношения.

Союз журналистов глубоко скорбит в связи с уходом Марии Матанцевой и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память…

Со святыми упокой Господи душу усопшей рабы Твоей монахини Иоасафы.