В ДОМЕ ЖУРНАЛИСТА СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ АЛЛЫ ШАХМАТОВОЙ

В Доме журналиста состоялось открытие выставки «А люди разве не цветы?» самарской художницы, деятеля искусств, члена Ассоциации искусствоведов России, директора Самарского областного художественного музея Аллы Шахматовой.
Организатор мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России.
Дом журналиста давно не видел такого количества гостей. Люди, желающие попасть на открытие, толпились даже на улице. Открытие выставки состоялось в день рождения автора.
С открытием персональной выставки Аллу Леонидовну поздравили:
Ирина Евгеньевна Калягина — министр культуры Самарской области;
Ирина Владимировна Цветкова — председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета Министерства культуры, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области;
Наталья Юрьевна Носова — директор театра «Самарская площадь»;
Дмитрий Мантров — председатель Самарского регионального отделения Союза художников России
и многие другие деятели культуры и искусства, представители общественности Самарского региона.
Вся жизнь Аллы Леонидовны тесно связана с искусством, служение, которому она выбрала своей заглавной целью.
Излюбленная тема художника – цветы, олицетворяющие хрупкость мира и мимолетность жизни, силу и нежность, одна из вечных тем в искусстве.
Цветы встретили появление человека на земле. На земном пути ему встречались не только тернии, в утешение Бог устлал землю цветами. Ранний свидетель этому Гомер, упомянувший лотосы, у египтян они ассоциировались с богом света Осирисом. Древний библейский символ — роза, алый цвет ее — символ страданий Христа, белый — символ невинности и святости. Цветы остаются главным героем легенд, мифов и сказок во всем мире. Традиционный образ востока – хризантема. Известно, что воспетые не только словом, но и в музыке, они помогают людям обрести друг друга. После премьерного исполнения романса «Сирень» у С. Рахманинова появилась поклонница, он назвал ее «Белой сиренью». Святой Иоанн Кронштадтский сказал — «цветы — остатки рая на земле». И не случайно в названии выставки звучат строки любимого поэта художника Сергея Есенина.
Выставки Аллы Шахматовой прошли в Иерусалиме Русский центр искусств, (2006), в Париже Галерея Маре, (2015), Галерее Набокова (2016), в Самарском епархиальном церковно-историческом музее (2021). Совместные выставки со скульптором Владимиром Амадео с успехом прошли в театре «Самарская площадь», «Рождение Ириды» (2022), в Самарском доме Архитектора (2022), в Азербайджане Русский дом в Баку, «Равновесие» (2023). Многие её работы находятся в частных коллекциях США, Франции и Германии.
Посетить выставку можно с 1 ноября по 5 декабря 2023 года (с 10.00 до 17.30, кроме субботы и воскр.). Вход свободный.