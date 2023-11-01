В ДОМЕ ЖУРНАЛИСТА СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ АЛЛЫ ШАХМАТОВОЙ

В Доме журналиста состоялось открытие выставки «А люди разве не цветы?» самарской художницы, деятеля искусств, члена Ассоциации искусствоведов России, директора Самарского областного художественного музея Аллы Шахматовой.

Организатор мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России.



Дом журналиста давно не видел такого количества гостей. Люди, желающие попасть на открытие, толпились даже на улице. Открытие выставки состоялось в день рождения автора.

С открытием персональной выставки Аллу Леонидовну поздравили:

Ирина Евгеньевна Калягина — министр культуры Самарской области;

Ирина Владимировна Цветкова — председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета Министерства культуры, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области;

Наталья Юрьевна Носова — директор театра «Самарская площадь»;

Дмитрий Мантров — председатель Самарского регионального отделения Союза художников России

и многие другие деятели культуры и искусства, представители общественности Самарского региона.

Вся жизнь Аллы Леонидовны тесно связана с искусством, служение, которому она выбрала своей заглавной целью.

Излюбленная тема художника – цветы, олицетворяющие хрупкость мира и мимолетность жизни, силу и нежность, одна из вечных тем в искусстве.

Цветы встретили появление человека на земле. На земном пути ему встречались не только тернии, в утешение Бог устлал землю цветами. Ранний свидетель этому Гомер, упомянувший лотосы, у египтян они ассоциировались с богом света Осирисом. Древний библейский символ — роза, алый цвет ее — символ страданий Христа, белый — символ невинности и святости. Цветы остаются главным героем легенд, мифов и сказок во всем мире. Традиционный образ востока – хризантема. Известно, что воспетые не только словом, но и в музыке, они помогают людям обрести друг друга. После премьерного исполнения романса «Сирень» у С. Рахманинова появилась поклонница, он назвал ее «Белой сиренью». Святой Иоанн Кронштадтский сказал — «цветы — остатки рая на земле». И не случайно в названии выставки звучат строки любимого поэта художника Сергея Есенина.

Выставки Аллы Шахматовой прошли в Иерусалиме Русский центр искусств, (2006), в Париже Галерея Маре, (2015), Галерее Набокова (2016), в Самарском епархиальном церковно-историческом музее (2021). Совместные выставки со скульптором Владимиром Амадео с успехом прошли в театре «Самарская площадь», «Рождение Ириды» (2022), в Самарском доме Архитектора (2022), в Азербайджане Русский дом в Баку, «Равновесие» (2023). Многие её работы находятся в частных коллекциях США, Франции и Германии.

Посетить выставку можно с 1 ноября по 5 декабря 2023 года (с 10.00 до 17.30, кроме субботы и воскр.). Вход свободный.