«А люди разве не цветы?» Приглашаем на открытие выставки Аллы Шахматовой

1 ноября в самарском Доме журналиста состоится открытие выставки «А люди разве не цветы?». Автор работ – Алла Шахматова, талантливая самарской художница, деятель искусств, член Ассоциации искусствоведов России, директор Самарского областного художественного музея.

На выставке будет представлено более 20 живописных работ.

Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Вся жизнь Аллы Леонидовны Шахматовой тесно связана с искусством, служение, которому она выбрала своей заглавной целью.

Излюбленная тема художника – цветы, олицетворяющие хрупкость мира и мимолетность жизни, силу и нежность, одна из вечных тем в искусстве.

Цветы остаются главным героем легенд, мифов и сказок во всем мире. Воспетые не только словом, но и в музыке, они помогают людям обрести друг друга. Не случайно в названии выставки звучат строки Сергея Есенина, любимого поэта художницы.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Начало мероприятия – в 12.00. Место проведения: Дом журналиста (ул. Самарская, д. 179).

Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8 (846) 332-02-72. В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России. Тел.: 8(846)332-68–39; 8(846) 332-02-72, spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru