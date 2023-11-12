Подведены предварительные итоги фотоконкурса «Самарский взгляд – Россия». По данным оргкомитета, в конкурсе приняло участие более 350 человек из различных регионов России и ближнего зарубежья. На рассмотрение жюри представлено более 4500 фотографий в семи номинациях.

Задача жюри – определить финалистов, а из них – победителей и призеров.

Имена лауреатов будут объявлены на церемонии открытия выставки «Самарский взгляд – Россия, которая состоится 22 ноября 2023 года в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Всероссийский конкурс фотографии «Самарский взгляд – Россия» проходит в год 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России и 15-летия Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Конкурс традиционно проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России при официальной поддержке министерства культуры Самарской области в партнёрстве с Союзом фотохудожников России. В год своего тринадцатилетия конкурс получил статус всероссийского.

Цель популярного проекта – поддержка и развитие фотоискусства. Конкурс уже доказал, что помогает открывать новые яркие имена в фотографии, развивать визуальную культуру, поддерживать творческое самовыражение авторов и интерес публики к искусству фотографии.

Прием заявок конкурса длился с 15 сентября по 16 октября 2023 года. Сейчас идет работа жюри. Фотоработы оцениваются в традиционных номинациях: «События», «Стрит-фото» (уличная фотография), «Повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Спорт». Новая номинация, добавившаяся в этом году — «Герои нашего времени». Шорт-лист работ, прошедших в финальную часть конкурса, будет размещен 17 ноября на сайте «Союз журналистов — Самара» sjrs.ru.

Председателем жюри конкурса в этом году, в очередной раз стал фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, лауреат международных фотоконкурсов Владимир Вяткин.

Владимир Вяткин – почтенный член Союза фотохудожников России, шестикратный лауреат международного фотоконкурса World Press Photo. Трижды избирался в члены международного жюри этого конкурса. Лауреат и призер многих международных фотовыставок и конкурсов. Работы Владимира Вяткина неоднократно отмечены на конкурсе «World Press Photo» в Голландии, «Mother Jones» (США), «Великая стена» (Китай), спортивных конкурсах в Швейцарии, Франции, Японии, в 2003 году получил «Золотой приз» Саддама Хусейна (Ирак), многократный обладатель гран-при конкурса «Серебряная камера» в 2003-2013 годах (Москва).

Так же в состав жюри вошли такие известные самарские мастера фотографии как Юрий Стрелец, Михаил Мусорин, Владимир Привалов, Кристина Сырчикова, Николай Муханов и Николай Федорин.

– Много спорили и продолжаем спорить, разбирая присланные работы. Понятно, что человек такого уровня, как Владимир Вяткин имеет свое жесткое мнение по всем вопросам. Но и мы отстаиваем свою позицию. Все стараются быть максимально объективными, мы никак не подыгрываем знакомым самарцам, ведь конкурс уже давно стал популярным по всей стране. Нам еще и до этого года, когда «Самарский взгляд» был открытый городским конкурсом, присылали работы со всей России и даже из ближнего зарубежья. Формально, мы могли назваться и международным, – Рассказал Юрий Стрелец, член жюри, председатель Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России – Этот год – один из урожайных на заявки, среди претендентов более 350 фотографов, включая сотрудников крупных агентств: РИА Новости, ТАСС. Мне кажется – это рекордное число участников. Прислано порядка 4500 фотографий… Самой популярной среди претендентов остается номинация уличного фото. Много работ подано в номинацию «Повседневная жизнь».

Уверен, что нас ждет хороший конкурс и яркая выставка по его итогам. Как показывает жизнь, горячее время всегда дарит шанс делать яркие фото. Так что будем с нетерпением ждать выставки!»

Жюри предстоит сложная задача – из огромного числа заявленных работ отобрать 240 самых лучших фотографий, а затем определить в каждой номинации лауреатов. Призеры, занявшие третьи места, будут награждены дипломами. Обладатели первых и вторых мест по итогу получат дипломы и ценные подарки.

Также по результатам конкурса присуждаются две главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».

Работы финалистов конкурса будут демонстрироваться на итоговой фотовыставке «Самарский взгляд – Россия» в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки с 22 по 30 ноября 2023 г.

Во время работы выставки, кроме знакомства с лучшими работами конкурса, можно будет услышать разбор и анализ творчества финалистов от авторитетного жюри, посетить мастер классы и творческие встречи. Вход свободный.

Подробности в следующих публикациях.