Начинается второй этап Всероссийского фестиваля дизайна «Свой формат» 2023.

Организатором фестиваля является Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России». Информационный партнер: Самарское областное отделение Союза журналистов России.
На одной площадке собираются креативные и перспективные люди для диалога и сотворчества, направленного на образование социокультурного пространства, разработку трендов и интересных проектов. «Свой формат» является ежегодной плановой работой Союза Дизайнеров России.
Фестиваль проходит в три этапа: первый этап проходит онлайн — прием авторских работ участников со всех регионов нашей страны, публикация их в интернет ресурсах в соц. сети Вконтакте; второй этап — проведение мастер классов, семинаров и лекции педагогов и профессиональных практикующих известных дизайнеров на базе «Самарского государственного политехнического университета», третья часть — итоговая часть фестиваля, которую мы проводим на открытой бесплатной для посещения выставки, где будут проводиться доклады участников фестиваля, показ коллекций дизайнеров костюма в день открытия выставки, вручение дипломов и свидетельств участникам фестиваля.
Программа второго этапа Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат» 2023:
- 17 ноября 13.00. Доклад: Дизайн для экстремальных и космических сред. Место проведения: СамГТУ ауд. 400. Ведущий: и.о. заведующего кафедрой инновационного проектирования СамГТУ, канд. Архитектуры, доц., член Союза дизайнеров России – Раков А.П.
- 17 ноября 15.00. Лекция: Новые подходы к защите прав в среде дизайнеров и архитекторов. Место проведения: СамГТУ ауд.400. Ведущий: вице-президент «Союза дизайнеров России» — Смирнов С.А.
- 24 ноября 13.00. Семинар-доклад: Апсайклинг – актуальный инструмент в дизайне одежды. Методика Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. Место проведения: СамГТУ ауд.532. Ведущий: доц. кафедры Дизайн Костюма СПГХПА – Махнова А.В.
- 29 ноября 13.00. Семинар-доклад: Роль декоративного текстиля в современном интерьере. Место проведения: СамГТУ ауд.0408. Ведущий: и.о. декана факультета МДИ СПГХПА им. А.П. Штиглица, доц. кафедры художественного текстиля, член Союза дизайнеров С-ПБ – Дзембак Н.М.