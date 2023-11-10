Начинается второй этап Всероссийского фестиваля дизайна «Свой формат» 2023.

Организатором фестиваля является Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России». Информационный партнер: Самарское областное отделение Союза журналистов России.

На одной площадке собираются креативные и перспективные люди для диалога и сотворчества, направленного на образование социокультурного пространства, разработку трендов и интересных проектов. «Свой формат» является ежегодной плановой работой Союза Дизайнеров России.

Фестиваль проходит в три этапа: первый этап проходит онлайн — прием авторских работ участников со всех регионов нашей страны, публикация их в интернет ресурсах в соц. сети Вконтакте; второй этап — проведение мастер классов, семинаров и лекции педагогов и профессиональных практикующих известных дизайнеров на базе «Самарского государственного политехнического университета», третья часть — итоговая часть фестиваля, которую мы проводим на открытой бесплатной для посещения выставки, где будут проводиться доклады участников фестиваля, показ коллекций дизайнеров костюма в день открытия выставки, вручение дипломов и свидетельств участникам фестиваля.

Программа второго этапа Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат» 2023: