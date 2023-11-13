Творческая встреча со съемочной группой фильма «Одна история двух площадей».

17 ноября телеканал «Губерния» и ЦРК «Художественный» (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) приглашают на показ и обсуждение фильма «Одна история двух площадей» из документального цикла «Неочевидная Самара».



Это история одного из самых узнаваемых символов Самары — Монумента Славы, волжского атланта, который держит небо, и историю земли, на которой он стоит. Площадь Славы и Самарская площадь за 100 лет трансформировались из Ярмарочного спуска и дубравы в нарядный и торжественный центр. Но само превращение было непростым. Как, собственно, и путешествие к самой высокой точке этих двух площадей.

В программе мероприятия: творческая встреча со съемочной группой фильма и автором проекта – Ингой Пеннер, викторина и розыгрыш подарков от Самарского областного вещательного агентства.

Инга Пеннер — известная самарская журналист и фотограф, обладатель множества региональных наград, неоднократный лауреат первой степени конкурса на премию губернатора Самарской области, обладатель премии «Золотое перо Самарской губернии», лауреат творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова. С августа 2021 года — автор и ведущая программы «Неочевидная Самара». Проект имеет культурно-просветительскую направленность, открывает зрителям неизвестные страницы истории родного города и показывает неочевидные достопримечательности. Какие тайны скрывают фасады старинных особняков, кто живет в памятниках архитектуры, где самые фотогеничные дворики и с каких крыш — лучший вид на город? «Неочевидная Самара» — это проект о городе, который вы раньше не замечали.

Сбор гостей: в 18.30

Начало: в 19.00

Вход свободный, по предварительной записи.

Запись по ссылке.

Дополнительная информация и аккредитация СМИ по телефону: 8 903 301 40 94, Оксана Кузнецова