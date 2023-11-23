Названы имена лауреатов фотоконкурса «Самарский взгляд — Россия»

22 ноября в Самаре, в галерее «Новое пространство» СОУНБ состоялось открытие выставки «Самарский взгляд – Россия» и были объявлены имена лауреатов конкурса фотографии «Самарский взгляд — Россия». Обладателями гран-при стали корреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков из Москвы и Светлана Тарасова, фотограф-преподаватель из Калуги.

Победителями и призерами конкурса стал 21 человек. Шестнадцать финалистов, чьи работы получили высокие баллы, но оказались рейтингом ниже, были отмечены дипломами «Особая отметка жюри».

Всероссийский конкурс фотографии «Самарский взгляд – Россия» проходит в год 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России и 15-летия Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России. Организаторы мероприятия –Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение Самарского областного отделения СЖР.

Официальную поддержку оказывает министерство культуры Самарской области.

Партнерами являются Союз фотохудожников России, Самарская областная универсальная научная библиотека.

Цель популярного проекта – поддержка и развитие фотоискусства. Конкурс помогает открывать новые яркие имена в фотографии, развивать визуальную культуру, поддерживать творческое самовыражение авторов и интерес публики к искусству фотографии.

На «Самарский взгляд – Россия» было прислано более 4500 фотографий из 123 городов РФ от 350 авторов. В финал прошло 179 работ (серий и одиночные фотографии). Из них на выставку отобрано 126 работ (серии, одиночные фото).

Лауреаты Всероссийского конкурса «Самарский взгляд – Россия»

«Гран-при» — Лучшая художественная фотография — Тарасова Светлана Александровна (г. Калуга) за серию «Мир души».

«Гран-при» — Лучшая пресс-фотография — Волков Павел Владимирович (г. Москва) за серию «Реквием».

Номинация «События»

1 место – Белкин Алексей Александрович (г. Подольск) за фотографию «Русская весна в одиночной камере».

2 место — Кормилицына Кристина Юрьевна (г. Балашиха, Московская обл.) за серию «Родная земля под ногами».

3 место – Филиппов Евгений Витальевич (г. Одинцово, Московская область) за серию «Жажда футбола».

Диплом «Особая отметка жюри» — Маковеева Светлана Ивановна (г. Самара) за серию «Красоту не спрячешь под фуфайкой».

Номинация «Другая реальность»

1 место – Зорин Михаил Александрович (г. Ставрополь) за фотографию «Не вырваться».

2 место – Зубов Сергей Фёдорович (г. Смоленск) за серию «Новый завет».

3 место – Кормилицына Кристина Юрьевна (Московская область, г. Балашиха) за серию «Вхождение в мир».

Диплом «Особая отметка жюри» — Фомина Елена Владимировна (г. Самара) за фотографию «Моно»

Диплом «Особая отметка жюри» – Куприянов Павел Александрович (г. Самара) за серию «О чем молчат рыбы»

Диплом «Особая отметка жюри» – Кириллов Виктор Ильич (с. Курумоч, Волжский р-он, Самарская обл.) за фотографию «Домой»

Поминация «Повседневная жизнь»

1 место – Питалев Илья Вячеславович (г. Москва) за фотографию «Ожидание».

2 место – Савельев Андрей Александрович (г. Самара) за фотографию «Старость».

3 место – Замятина Пелагия Андреевна (г. Москва) за фотографию «Юра. Тверская область».

Диплом «Особая отметка жюри» – Пантюшин Александр Иванович (г. Мончегорск) за фотографию «Не их герои».

Диплом «Особая отметка жюри» – Рамазанов Николай Исмаилович (г. Курск) за фотографию «Кокетка».

Диплом финалиста – Белова Александра Антоновна (г. Самара) за серию «Школьные будни».

Диплом финалиста – Макарова Анастасия Викторовна (г. Самара) за фотографию «Буллинг».

Диплом «Особая отметка жюри» – Петров Михаил Сергеевич (г. Одинцово, Московская область) за серию «На двух берегах».

Диплом «Особая отметка жюри» – Голубев Евгений Владимирович (г. Переславль-Залесский, Ярославская область) за фотографию «Переславский мотив Кошки».

Номинация «Стрит-фото»

1 место – Биятов Евгений Сергеевич (г. Москва) за фотографию «Жара»

2 место – Демидова Елена Александровна (г. Самара) за фотографию «Геометрия пляжа»

3 место – Астапкович Владимир Константинович (г. Москва) за фотографию «Муравей и муравейники»

3 место – Тихановский Илья Михайлович (г. Ярославль) за фотографию «Колледж»

Диплом «Особая отметка жюри» – Фролов Георгий Михайлович (г. Самара) за фотографию «Отойди»

Номинация «Герои нашего времени»

1 место – Майшев Алексей Александрович (г. Москва) за фотографию «Званием Героя Российской Федерации посмертно…».

2 место – Белкин Алексей Александрович (г. Подольск) за серию «Горячее сердце».

3 место – Горшкова Наталья Андреевна (г. Тюмень) за серию «Счастье вопреки».

Диплом «Особая отметка жюри» – Данилкин Роман Сергеевич (г. Самара) за фотографию «Как в боевике»

Диплом «Особая отметка жюри» – Подгурченко Виталий Ильич (г.Малоярославец, Калужская обл.) за фотографию «Урок русского языка»

Диплом «Особая отметка жюри» – Михальчевский Константин Владимирович (г. Симферополь, Республика Крым) за серию «Работа МОСН в зоне СВО»

Номинация «Природа»

1 место – Карпов Артём Владимирович (с. Никитинка, Самарская область) за фотографию «Сеанс гипноза».

2 место – Закаляпин Денис Аркадьевич (г. Озёрск, Челябинская область) за фотографию «На привале».

3 место – Горелов Кирилл Евгеньевич (г. Москва) за фотографию «Падение».

3 место – Шульгина Наталья Викторовна (г.Самара) за серию «Ледяной плен».

Диплом «Особая отметка жюри» – Шинкевич Наталия Николаевна (г. Кинель, Самарская область) за фотографию «В плену».

Диплом «Особая отметка жюри» – Баранов Олег Эдуардович (с. Сенево, Тульская обл.) за фотографию «Аист в тумане».

Номинация «Спорт»

1 место – Голованов Андрей Иванович (г. Москва) за фотографию «Пляжный футбол».

2 место – Песня Владимир Владимирович (г. Москва) за фотографию «Пружина атаки».

3 место – Подгурченко Виталий Ильич (г. Малоярославец, Калужская область) за фотографию «Горнолыжник».

3 место – Кормилицына Кристина Юрьевна (г. Балашиха, Московская область) за фотографию «На дистанции».