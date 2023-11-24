25 ноября — творческие встречи, посвященные фотографии! Приглашаем!

Субботний день (25 ноября) будет предельно насыщен событиями, напрямую связанными с фотографией: в галерее «Новое пространство «с 13.00 до 15.00 здесь будет проходить творческий диалог с авторами работ в жанре «Уличная фотография» Георгием Фроловым и Андреем Ларионовым, а с 15.00 до 18.00 — творческая встреча с членом жюри конкурса «Самарский взгляд — Россия» Николаем Мухановым «Концептуальная фотография».

Организаторы: Фотообъединение Самарского областного отделения Союза журналистов России, галерея «Новое пространство».

Если вы — фотограф или поклонник современного взгляда на фотоискусство, то этот день — ваш!

13.00 — 15.00 — творческий дмаолг «Уличная фотография» с Георгием Фроловым и Андреем Ларионовым

15.00 до 18.00 — творческая встреча с членом жюри конкурса «Самарский взгляд — Россия» Николаем Мухановым «Концептуальная фотография

Приглашаем всех увлеченных!

Вход свободный.

Адрес: г. Самара, пр. Ленина, 14-а, Самарскаяобластная универсальная научная библиотека, галерея «Новое пространство».