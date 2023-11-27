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«Самарский взгляд — Россия»: работы лауреатов конкурса

Друзья! Фотоконкурс  «Самарский взгляд — Россия», объявленный Самарским областным отделением Союза журналистов России в сентябре этого года, подходит к завершению  — 22 ноября были объявлены имена  лауреатов.  Работы победителей и финалистов конкурса экспонируются на выставке «Самарский взгляд — Россия» в галерее «Новое пространство» СОУНБ. Тем, кто не может посетить выставку, предлагаем посмотреть работы лауреатов на  странице нашего сайта.

Лауреаты Всероссийского конкурса «Самарский взгляд – Россия»

«Гран-при» — Лучшая художественная фотография
Тарасова Светлана Александровна Сергей (г. Калуга) за серию «Мир души»

Светлана Тарасова. Серия "Мир души"
Светлана Тарасова. Серия «Мир души».  Фото 1.
Светлана Тарасова. Серия "Мир души"
Светлана Тарасова. Серия «Мир души». Фото 2.
Светлана Тарасова. Серия "Мир души"
Светлана Тарасова. Серия «Мир души». Фото 3.

 

Светлана Тарасова. Серия "Мир души"
Светлана Тарасова. Серия «Мир души». Фото 4.
Светлана Тарасова. Серия "Мир души"
Светлана Тарасова. Серия «Мир души». Фото 5.

 

 «Гран-при» — Лучшая пресс-фотография
Волков Павел Владимирович (г. Москва) за серию «Реквием»

Номинация «События»

1 место – Белкин Алексей Александрович (г. Подольск) за фотографию «Русская весна в одиночной камере»
Белкин Алексей. "Русская весна в одиночной камере"
Белкин Алексей. «Русская весна в одиночной камере». 1 место в конкурсе «Самарский взгляд — Россия»

2 место — Кормилицына Кристина Юрьевна (г. Балашиха, Московская обл.) за серию «Родная земля под ногами»

Кристина Кормилицына. "Родная Земля под ногами". Фото 3.
Кормилицына Кристина. Серия «Родная земля под ногами». Фото 3.

 

 

3 место – Филиппов Евгений Витальевич (г. Одинцово, Московская область) за серию «Жажда футбола»

Номинация «Другая реальность»

1 место – Зорин Михаил Александрович (г. Ставрополь) за фотографию «Не вырваться»

Зорин Михаил. «Не вырваться». 1-е место в номинации "Другая реальность" в конкурсе "Самарский взгляд - Россия"

2 место – Зубов Сергей Фёдорович (г. Смоленск) за серию «Новый завет»
Зубов Сергей. Серия "Новый завет". "Влюбленные" Фото 1.
Зубов Сергей. Серия «Новый завет. Влюбленные». Фото 1.
Зубов Сергей. Серия "Новый завет". "Девочка и птица" Фото 2.
Зубов Сергей. Серия «Новый завет. Девочка и птица». Фото 2.
Зубов Сергей. Серия "Новый завет". "Лукавство"
Зубов Сергей. «Новый завет. Лукавство»
Зубов Сергей. "Новый завет. Полет"
Зубов Сергей. «Новый завет. Полет»
Зубов Сергей. "Новый завет. Яблочный спас"
Зубов Сергей. «Новый завет. Яблочный спас»

 

3 место – Кормилицына Кристина Юрьевна (Московская область, г. Балашиха) за серию «Вхождение в мир»
Кормилицына Кристина. Вхождение в Миръ. 3
Кормилицына Кристина. Серия «Вхождение в мир». Фото 3.

 

Диплом «Особая отметка жюри» — Фомина Елена Владимировна (г. Самара) за фотографию «Моно»

Фомина Елена - Моно

Диплом «Особая отметка жюри» – Куприянов Павел Александрович (г. Самара) за серию «О чем молчат рыбы»
Диплом «Особая отметка жюри» – Кириллов Виктор Ильич (с. Курумоч, Волжский р-он, Самарская обл.) за фотографию «Домой»
Кириллов Виктор Домой
Кириллов Виктор. «Домой»

 

Номинация «Повседневная жизнь»

1 место – Питалев Илья Вячеславович (г. Москва) за фотографию «Ожидание»

Питалев Илья ожидание

 

 

2 место – Савельев Андрей Александрович (г. Самара) за фотографию «Старость»

Савельев Андрей Александрович (г. Самара). «Старость»
2 место. Савельев Андрей Александрович. «Старость»
3  место – Замятина Пелагия Андреевна (г. Москва) за фотографию «Юра. Тверская область»
Замятина Пелагея. "Юра. Тверская область"
3 место .  Замятина Пелагия Андреевна (г. Москва) за фотографию «Юра. Тверская область»
Диплом «Особая отметка жюри» – Пантюшин Александр Иванович (г. Мончегорск) за фотографию «Не их герои»

Пантюшин Александр Не их герои

Диплом «Особая отметка жюри» – Рамазанов Николай Исмаилович (г. Курск) за фотографию «Кокетка»

Рамазанов Николай Кокетка

Диплом финалиста – Белова Александра Антоновна (г. Самара) за серию «Школьные будни»
Диплом финалиста – Макарова Анастасия Викторовна (г. Самара) за фотографию «Буллинг»

Макарова Анатасия Из серии Буллинг 2

Диплом «Особая отметка жюри» – Петров Михаил Сергеевич (г. Одинцово, Московская область) за серию «На двух берегах»
Диплом «Особая отметка жюри» – Голубев Евгений Владимирович (г. Переславль-Залесский, Ярославская область) за фотографию «Переславский мотив Кошки».

Голубев Евгений Переславский мотив Кошки

 

Номинация «Стрит-фото»

1 место – Биятов Евгений Сергеевич (г. Москва) за фотографию «Жара»

Биятов Евгений Жара

2 место – Демидова Елена Александровна (г. Самара) за фотографию «Геометрия пляжа»

Демидова Елена Геометрия пляжа

3 место – Астапкович Владимир Константинович (г. Москва) за фотографию «Муравей и муравейники»

Астапкович Владимир Муравей и муравейники

3 место – Тихановский Илья Михайлович (г. Ярославль) за фотографию «Колледж»

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Диплом «Особая отметка жюри» – Фролов Георгий Михайлович (г. Самара) за фотографию «Отойди»

Фролов Георгий Отойди

 

Номинация «Природа»

1 место – Карпов Артём Владимирович (с. Никитинка, Самарская область) за фотографию «Сеанс гипноза»

Карпов Артём Сеанс гипноза

2 место – Закаляпин Денис Аркадьевич (г. Озёрск, Челябинская область) за фотографию «На привале»

Закаляпин Денис На привале

3 место – Горелов Кирилл Евгеньевич (г. Москва) за фотографию «Падение»

Горелов Кирилл Падение

3 место – Шульгина Наталья Викторовна (г.Самара) за серию «Ледяной плен»
Диплом «Особая отметка жюри» – Шинкевич Наталия Николаевна (г. Кинель, Самарская область) за фотографию «В плену»

Шинкевич Наталия В плену

Диплом «Особая отметка жюри» – Баранов Олег Эдуардович (с. Сенево, Тульская обл.) за фотографию «Аист в тумане»

Баранов Олег. Аист в тумане

 

Номинация «Спорт»

1 место – Голованов Андрей Иванович (г. Москва) за фотографию «Пляжный футбол»

ГоловановАндрей_пляжный футбол

2 место – Песня Владимир Владимирович (г. Москва) за фотографию «Пружина атаки»

Япония - Россия - Гранкин

3 место – Подгурченко Виталий Ильич (г. Малоярославец, Калужская область) за фотографию «Горнолыжник»

Виталий Подгурченко_Горнолыжник

3 место – Кормилицына Кристина Юрьевна (г. Балашиха, Московская область) за фотографию «На дистанции»

Кормилицына Кристина. На дистанции

Диплом «Особая отметка жюри» – Курилов Владимир Алексеевич (г. Самара) за фотографию «Этюд с кошкой»

Курилов Владимир Этюд с кошкой

Диплом «Особая отметка жюри» – Трубникова Юлия Владимировна (г. Москва) за серию «Мяч с мужским характером»

 

Номинация «Герои нашего времени»

1 место – Майшев Алексей Александрович (г. Москва) за фотографию «Званием Героя Российской Федерации посмертно…»

Майшев Алексей_Званием Героя Российской Федерации посмертноMA1_8629

2 место – Белкин Алексей Александрович (г. Подольск) за серию «Горячее сердце»
3 место – Горшкова Наталья Андреевна (г. Тюмень) за серию «Счастье вопреки»

Горшкова Наталья_Счастье вопреки_0003

 

Диплом «Особая отметка жюри» – Данилкин Роман Сергеевич (г. Самара) за фотографию «Как в боевике»

Данилкин Роман Сергеевич Как в боевике

Диплом «Особая отметка жюри» – Подгурченко Виталий Ильич (г.Малоярославец, Калужская обл.) за фотографию «Урок русского языка»

Виталий Подгурченко. Урок русского языка

 

Диплом «Особая отметка жюри» – Михальчевский Константин Владимирович (г. Симферополь, Республика Крым) за серию «Работа МОСН в зоне СВО