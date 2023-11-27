«Самарский взгляд — Россия»: работы лауреатов конкурса

Друзья! Фотоконкурс «Самарский взгляд — Россия», объявленный Самарским областным отделением Союза журналистов России в сентябре этого года, подходит к завершению — 22 ноября были объявлены имена лауреатов. Работы победителей и финалистов конкурса экспонируются на выставке «Самарский взгляд — Россия» в галерее «Новое пространство» СОУНБ. Тем, кто не может посетить выставку, предлагаем посмотреть работы лауреатов на странице нашего сайта.

Лауреаты Всероссийского конкурса «Самарский взгляд – Россия»

«Гран-при» — Лучшая художественная фотография

Тарасова Светлана Александровна Сергей (г. Калуга) за серию «Мир души»

«Гран-при» — Лучшая пресс-фотография

Волков Павел Владимирович (г. Москва) за серию «Реквием»

Номинация «События»

1 место – Белкин Алексей Александрович (г. Подольск) за фотографию «Русская весна в одиночной камере»

2 место — Кормилицына Кристина Юрьевна (г. Балашиха, Московская обл.) за серию «Родная земля под ногами»

3 место – Филиппов Евгений Витальевич (г. Одинцово, Московская область) за серию «Жажда футбола»

Номинация «Другая реальность»

1 место – Зорин Михаил Александрович (г. Ставрополь) за фотографию «Не вырваться»

2 место – Зубов Сергей Фёдорович (г. Смоленск) за серию «Новый завет»

3 место – Кормилицына Кристина Юрьевна (Московская область, г. Балашиха) за серию «Вхождение в мир»

Диплом «Особая отметка жюри» — Фомина Елена Владимировна (г. Самара) за фотографию «Моно»

Диплом «Особая отметка жюри» – Куприянов Павел Александрович (г. Самара) за серию «О чем молчат рыбы»

Диплом «Особая отметка жюри» – Кириллов Виктор Ильич (с. Курумоч, Волжский р-он, Самарская обл.) за фотографию «Домой»

Номинация «Повседневная жизнь»

1 место – Питалев Илья Вячеславович (г. Москва) за фотографию «Ожидание»

2 место – Савельев Андрей Александрович (г. Самара) за фотографию «Старость»

3 место – Замятина Пелагия Андреевна (г. Москва) за фотографию «Юра. Тверская область»

Диплом «Особая отметка жюри» – Пантюшин Александр Иванович (г. Мончегорск) за фотографию «Не их герои»

Диплом «Особая отметка жюри» – Рамазанов Николай Исмаилович (г. Курск) за фотографию «Кокетка»

Диплом финалиста – Белова Александра Антоновна (г. Самара) за серию «Школьные будни»

Диплом финалиста – Макарова Анастасия Викторовна (г. Самара) за фотографию «Буллинг»

Диплом «Особая отметка жюри» – Петров Михаил Сергеевич (г. Одинцово, Московская область) за серию «На двух берегах»

Диплом «Особая отметка жюри» – Голубев Евгений Владимирович (г. Переславль-Залесский, Ярославская область) за фотографию «Переславский мотив Кошки».

Номинация «Стрит-фото»

1 место – Биятов Евгений Сергеевич (г. Москва) за фотографию «Жара»

2 место – Демидова Елена Александровна (г. Самара) за фотографию «Геометрия пляжа»

3 место – Астапкович Владимир Константинович (г. Москва) за фотографию «Муравей и муравейники»

3 место – Тихановский Илья Михайлович (г. Ярославль) за фотографию «Колледж»

Диплом «Особая отметка жюри» – Фролов Георгий Михайлович (г. Самара) за фотографию «Отойди»

Номинация «Природа»

1 место – Карпов Артём Владимирович (с. Никитинка, Самарская область) за фотографию «Сеанс гипноза»

2 место – Закаляпин Денис Аркадьевич (г. Озёрск, Челябинская область) за фотографию «На привале»

3 место – Горелов Кирилл Евгеньевич (г. Москва) за фотографию «Падение»

3 место – Шульгина Наталья Викторовна (г.Самара) за серию «Ледяной плен»

Диплом «Особая отметка жюри» – Шинкевич Наталия Николаевна (г. Кинель, Самарская область) за фотографию «В плену»

Диплом «Особая отметка жюри» – Баранов Олег Эдуардович (с. Сенево, Тульская обл.) за фотографию «Аист в тумане»

Номинация «Спорт»

1 место – Голованов Андрей Иванович (г. Москва) за фотографию «Пляжный футбол»

2 место – Песня Владимир Владимирович (г. Москва) за фотографию «Пружина атаки»

3 место – Подгурченко Виталий Ильич (г. Малоярославец, Калужская область) за фотографию «Горнолыжник»

3 место – Кормилицына Кристина Юрьевна (г. Балашиха, Московская область) за фотографию «На дистанции»

Диплом «Особая отметка жюри» – Курилов Владимир Алексеевич (г. Самара) за фотографию «Этюд с кошкой»

Диплом «Особая отметка жюри» – Трубникова Юлия Владимировна (г. Москва) за серию «Мяч с мужским характером»

Номинация «Герои нашего времени»

1 место – Майшев Алексей Александрович (г. Москва) за фотографию «Званием Героя Российской Федерации посмертно…»

2 место – Белкин Алексей Александрович (г. Подольск) за серию «Горячее сердце»

3 место – Горшкова Наталья Андреевна (г. Тюмень) за серию «Счастье вопреки»

Диплом «Особая отметка жюри» – Данилкин Роман Сергеевич (г. Самара) за фотографию «Как в боевике»

Диплом «Особая отметка жюри» – Подгурченко Виталий Ильич (г.Малоярославец, Калужская обл.) за фотографию «Урок русского языка»

Диплом «Особая отметка жюри» – Михальчевский Константин Владимирович (г. Симферополь, Республика Крым) за серию «Работа МОСН в зоне СВО