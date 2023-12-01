Отличная новость! Выставка «Самарский взгляд — Россия» продолжит свою работу в историческом парке «Россия — моя история».

Со 2 декабря выставка «Самарский взгляд — Россия» откроется в музее «Россия — моя история»!

На экспозиции будут представлены работы победителей конкурса «Самарский взгляд — Россия» в номинациях: «Повседневная жизнь», «Стрит-фото», «Природа», «Другая реальность», «Спорт», «События», «Повседневная жизнь». В общей сложности 64 фотографии (серии и одиночные фото).

В субботу, 2 декабря, в 11.00 состоится официальное открытие выставки, после чего будет организована экскурсия по экспозиции.

Приглашаем всех желающих!

Вход свободный!

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, дом. 131, ТЦ «ГУДОК».