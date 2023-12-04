Анонс

Приглашаем на церемонию награждения лауреатов Акции «Благородство»!

Уважаемые коллеги!

Самарское областное отделение Союза журналистов России  и Ассоциация творческих союзов Самарской области приглашают вас  на XXVI церемонию награждения лауреатов общественной Акции «Благородство».

Мероприятие состоится 5 декабря в конференц-зале отеля «7 Авеню» (г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 3).

Начало в 12.00.

Акция "Благородство"
Акция «Благородство»

95  историй  о бескорыстии, мужестве и человечности.

Приглашаем узнать имена героев!

 

ПРОГРАММА:

  • с 11.00 до 11.45 – регистрация
  • 11.40 – пресс-подход
  • 12.00 – 13.45 – торжественная церемония награждения

ДЛЯ СПРАВКИ:

Акция «Благородство» проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России и Ассоциацией творческих союзов Самарской области, при официальной поддержке министерства культуры Самарской области. В 2023 году в оргкомитет Акции «Благородство» поступило более 200 заявок из различных городов и районов губернии. Лауреатами Акции стало 92 человека и 3 организации (всего 95 лауреатов). В Самаре 5 декабря,  в отеле «7 Авеню, будут награждены 23 лауреата Акции «Благородство». До конца года награждения также пройдут  и в других городах и районах губернии.

 

Аккредитация для СМИ обязательна:

Для аккредитации необходимо подать заявку по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, заполнив таблицу:

Ф.И.О.  Название СМИ должность Телефон контакта,электронная почта
         

 

 С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Телефон контакта — Елена Абкина 8-917-159-00-20; 8(846) 332-68-39.

spress@samtelecom.ru,   dj179@mail.ru