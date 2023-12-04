Приглашаем на церемонию награждения лауреатов Акции «Благородство»!

Уважаемые коллеги!

Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области приглашают вас на XXVI церемонию награждения лауреатов общественной Акции «Благородство».

Мероприятие состоится 5 декабря в конференц-зале отеля «7 Авеню» (г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 3).

Начало в 12.00.

95 историй о бескорыстии, мужестве и человечности.

Приглашаем узнать имена героев!

ПРОГРАММА:

с 11.00 до 11.45 – регистрация

11.40 – пресс-подход

12.00 – 13.45 – торжественная церемония награждения

ДЛЯ СПРАВКИ:

Акция «Благородство» проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России и Ассоциацией творческих союзов Самарской области, при официальной поддержке министерства культуры Самарской области. В 2023 году в оргкомитет Акции «Благородство» поступило более 200 заявок из различных городов и районов губернии. Лауреатами Акции стало 92 человека и 3 организации (всего 95 лауреатов). В Самаре 5 декабря, в отеле «7 Авеню, будут награждены 23 лауреата Акции «Благородство». До конца года награждения также пройдут и в других городах и районах губернии.

Аккредитация для СМИ обязательна:

Для аккредитации необходимо подать заявку по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, заполнив таблицу:

№ Ф.И.О. Название СМИ должность Телефон контакта,электронная почта

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Телефон контакта — Елена Абкина 8-917-159-00-20; 8(846) 332-68-39.

spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru