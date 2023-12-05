В Самаре подведены итоги XXVI областной общественной акции «Благородство». В этом году лауреатами стали 95 человек и 3 организации.

Акция «Благородство» проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России и Ассоциацией творческих союзов Самарской области при официальной поддержке министерства культуры Самарской области. В 2023 году в оргкомитет Акции «Благородство» поступило более 200 заявок из различных городов и районов губернии. Лауреатами Акции стало 95 человек и 3 организации (всего 98 лауреатов).

Первая церемония награждения состоялась 5 декабря в Самаре, в отеле «7 Авеню» – в этот день были награждены 23 лауреата, в основном жители Самары. Чествование остальных лауреатов акции будет проходить в течении месяца, до конца декабря.

Акция «Благородство» проводится с 1998 года, хорошо известна в Самарской губернии, удостоена множества наград регионального и федерального уровней. Цель акции – найти людей неравнодушных, сострадательных и благородных, рассказать об их делах жителям Самарской губернии, воспитывать на достойных примерах молодое поколение, побуждать граждан к созиданию, добровольчеству, взаимопомощи, благородным поступкам. Мужество людей разных профессий, добровольческие и волонтерские движения, борьба со стихией, спасение жизней, героизм – всё это нашло отражение в акции «Благородство–2023».

Лауреаты определились в номинациях: «Волонтеры», «Мы вместе!», «Добровольчество», «Забота о людях», «Память», «Созидание», «Спасение», «Благотворительность», «Мужество» им. Александра Сенопальникова, «Донор», «Преодоление» и др.

В общей сложности за всю историю проекта (с 1998 года по 2023 год) лауреатами акции стало 1100 человек.

Слова благодарности в адрес участников акции выразила Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения СЖР, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист РФ.

– Девиз нашей акции – «Творим добро ВМЕСТЕ!». – Отметила она в своем обращении. – И это действительно так – в нашей акции участвует огромное число людей разных возрастов и разных профессий, со всех уголков Самарской области. Благодарю вас за поддержку проекта, за то, что каждый из вас вкладывает в наше общее дело частичку своей души… Эмблемой акции «Благородство» является красная роза. По легенде, красная роза — символ любви. Так пусть же в вашей жизни будет больше любви, много добрых и бескорыстных поступков!

В декабре в рамках акции «Благородство» пройдут выездные концерты «Таланты земли Самарской» с участием ведущих самарских артистов и творческих коллективов (в г.Отрадном — 14 декабря, в Пестравском районе — 15 декабря). В торжественной обстановке будут вручены дипломы и подарки лауреатам.

Благодарим партнеров и спонсоров за поддержку акции «Благородство»!

У акции «Благородство» много друзей и партнеров, которые помогают в реализации проекта безвозмездно. В их числе: отель «7 Авеню», президент ГК «Прогресс-В» Вазых Мухаметшин, вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин, Гумар Батршин, Самарский областной художественный музей, Самарский булочно-кондитерский комбинат, председатель Правления Самарской областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области» Шерван Керимов и др.

Огромную помощь в осуществлении проекта оказывают администрации районов и городов, ведомства ( в том числе Управление Росгвардии по Самарской области), общественные организации, средства массовой информации.

Подробности об акции читатйте в следующих публикация на нашем сайте, а также в группе «Союз журналистов Самара» в ВК.