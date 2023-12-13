В доме журналиста открылась художественная выставка «Краски волжских берегов»

В Самаре, в Доме журналиста, состоялось открытие художественной выставки «Краски волжских берегов». На открытии собрались журналисты, художники, жители сел Курумоч и Рождественно, представители администрации Волжского района.

С приветственным словом выступили главный специалист Управления культуры, туризма и мололежной политики администрации Волжского района Татьяна Бузаева, директор историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Волжского района Елена Гундорина, председатель Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» Дмитрий Мантров.

Ярким дополнением к праздничному открытию стало выступление вокального ансамбля «Гарманочки» ДК села Курумоч (руководитель — Леана Карпова).

Мероприятие организовано историко-краеведческим музем имени А. В. Юшкина Волжского района Самарской области, Самарским областным отделением Союза журналистов России, Самарским региональным отделением ВТОО «Союз художников России».

Авторы работ — участники фестивалей-пленэров «Курумоч в красках лета» и «Рождествено в красках осени», самобытные самарские художники: Игорь Доний, Светлана Кузина, Николай Кикин, Александр Тумпуров, Сергей Вакуленко, Татьяна Чернышова, Василий Ничипорук, Ольга Гудкова, Ирина Бухарина.

Фестивали-пленэры «Курумоч в красках лета» и «Рождествено в красках осени» были проведены в селах Курумоч и Рождествено Волжского района Самарской области с 29 по 31 августа и с 2 по 8 октября 2023 года при всесторонней поддержке главы Волжского района Самарской области Евгения Александровича Макридина и глав администраций сел Курумоч и Рождествено Волжского района Игоря Викторовича Елизарова и Лидии Александровны Савельевой.

Проведение фестивалей-пленэров в разных населенных пунктах и территориях Волжского района Самарской области – долгосрочный проект Историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Волжского района Самарской области, реализуемый сотрудниками совместно с Администрацией Волжского района, Самарским региональным отделением ВТОО «Союз художников России», культурным сообществом Волжского района и Самарской области.

Деятельность по проведению фестивалей-пленэров направлена на художественное просвещение жителей Волжского района и создание музейной коллекции художественных работ, показывающих красоту природы Волжского района, его культурно-историческую уникальность и колорит современной истории района. Каждый фестиваль-пленэр – это и творческая напряженная работа художников, и творческие встречи, и художественные мастер-классы, конкурсы и концерты.

С 2020 года фестивали-пленэры проводятся совместно с Самарским отделением Союза художников России. Художники делятся своим творчеством с жителями волжских сел и поселков, создавая неповторимые художественные шедевры, позволяющие по-новому взглянуть на привычные пейзажи.

По итогам фестиваля-пленэра и выставки итоговых работ в дар Историко-краеведческому музею имени А. В. Юшкина Волжского района Самарской области будет передано несколько картин с видами мест сел Курумоч и Рождествено и их окрестностей.

Работа выставки «Краски волжских берегов» продлится с 13 декабря 2023 года по 30 января 2024 года.

Вход на открытие выставки – свободный.

Режим работы: в будние дни — с 10.00 до 17.30. Суббота, воскресенье — выходные. Телефон Дома журналита 8(846) 332-68-39.

Справки по телефону 89277017950 – директор музея Елена Александровна Гундорина