Дни азербайджанской культуры в Самарской области

15 — 16 декабря 2023 года в Самарской области пройдут Дни азербайджанской культуры, приуроченные к 100-летию Гейдара Алиева, видного советского и азербайджанского государственного деятеля, и посвященные 20-летию Лиги азербайджанцев Самарской области.

В рамках Дней азербайджанской культуры в г.о. Самара состоятся: Круглый стол на тему «Россия — Азербайджан: вчера, сегодня, завтра», гала-концерт с участием муниципального духового оркестра города Самары, азербайджанских творческих коллективов при Лиге азербайджанцев Самарской области, презентация фильма, посвященного жизни и деятельности видного советского и азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева, чья судьба была тесно связана с Россией, в частности с Москвой.

В программу праздничного концерта входят выступления: виртуоза — скрипача, заслуженного артиста Азербайджана Джейхуна Исмаилова и духового оркестра городского округа Самара под руководством дирижера, заслуженного артиста Самарской области Марка Когана, народного артиста России Марка Левянта, народной артистки Азербайджана Назакет Теймуровой в сопровождении народного артиста Азербайджана — кяманчиста Эльшана Мансурова и тариста Интигама Октайлы, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Вадима Зубкова , танцевальных коллективов Лиги азербайджанцев Самарской области «Хаял» и «Алпан», лауреата Всероссийских музыкальных конкурсов Аиды Акперовой и др.

Информационный партнер — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В мероприятиях примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти Самарской области, члены региональной и федеральной Общественной палаты, видные общественные деятели, ученые, лидеры местных национальных общественных организаций, руководители азербайджанских общественных объединений регионов Приволжского Федерального округа, Республики Дагестан и города Москвы, а также сотрудники Государственного Комитета по делам работе с диаспорой Азербайджанской Республики, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и министерства культуры Азербайджанской культуры.

Благодаря успешной реализации государственной национальной политики Самарская область в последние годы стала местом форума азербайджанских общественных объединений и национально-культурных автономий Приволжского Федерального округа.

Российские азербайджанцы уверены в том, что залогом мира, стабильности, безопасности в регионе, в частности в их малой Родине является союзнические и стратегические отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Развитие добрососедства и равноправного сотрудничества во многом зависит от институтов гражданского общества России и Азербайджана, в частности от национально-культурных организаций.

Проведение Дней азербайджанской культуры в Самарской области станет значительным вкладом в укрепление дружественных отношений между Самарской областью, регионами Приволжского Федерального округа и Азербайджанской Республикой, а также откроет новые перспективы для взаимодействия институтов гражданского общества, как активных проводников общественной дипломатии.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

⁃ Церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери — Родине» – 15.12.2023, с 10:00 – 10.15, г. Адрес: г. Самара, пл. Славы.

⁃ Круглый стол, «Россия – Азербайджан: Вчера, сегодня, завтра» — 15.12.2023, с 11:00 – 13:00 : г.Самара, Международный институт рынка, ул. Г.С. Аксакова, 21

— Презентация документального фильма о жизни и деятельности Гейдара Алиева — с 15.00 до 16.30. Адрес: г.Самара, Дом журналиста, ул. Самарская, 179А

⁃ Гала-концерт с участием творческих коллективов Самарской области и Азербайджанской Республики – 15.12.2023, 19.00 – 22.00, КРЦ «Звезда» Адрес: ул. Ново-Садовая, 106Г

⁃ Экскурсия в Этнопарке Дружбы Народов, 16.12.2023, 10.30-12.00 Адрес: ул. Александра Солженицына, ЖК «Волгарь»

⁃ Встреча с гостями Дней азербайджанской культуры в Самарской области, ГКУ СО «Дом Дружбы Народов», 16.12.23 с 13.00 до 14.00, Адрес: г. Самара, ул.Воронежская, дом 9.