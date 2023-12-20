Анонс

Вышел в свет 21-ый номер «Свежей газеты. Культуры»

Вышел в свет финальный в этом году номер «Свежей газеты. Культуры» (№ 21 от 20 декабря 2023 г.).

Читайте в номере:

  • интервью с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной;
  • «Красные розы для самых лучших» — публикция об итогах акции «Благородство»;
  • «Мольер и… Фрейд» — о новой премьере театра «Грань»;
  •  «Макарыч Олега Скифко»
  • Алла Шахматова «Музейщики творят историю»
  • «Прозрение Дмитрия Санджиева» — о выставке художника в галерее «Новое пространство».
  • «Фейерверк талантов» — статья об арт-фестивале имени К.П. Головкина.

Эти и другие темы в новом номере «Свежая газета. Культура».

Электронную версию газеты можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/aqWz/p2SRnARcZ 