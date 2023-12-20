Вышел в свет 21-ый номер «Свежей газеты. Культуры»

Вышел в свет финальный в этом году номер «Свежей газеты. Культуры» (№ 21 от 20 декабря 2023 г.).
Читайте в номере:
- интервью с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной;
- «Красные розы для самых лучших» — публикция об итогах акции «Благородство»;
- «Мольер и… Фрейд» — о новой премьере театра «Грань»;
- «Макарыч Олега Скифко»
- Алла Шахматова «Музейщики творят историю»
- «Прозрение Дмитрия Санджиева» — о выставке художника в галерее «Новое пространство».
- «Фейерверк талантов» — статья об арт-фестивале имени К.П. Головкина.
Эти и другие темы в новом номере «Свежая газета. Культура».
Электронную версию газеты можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/aqWz/p2SRnARcZ