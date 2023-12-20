Вышел в свет 21-ый номер «Свежей газеты. Культуры»

Вышел в свет финальный в этом году номер «Свежей газеты. Культуры» (№ 21 от 20 декабря 2023 г.).

Читайте в номере:

интервью с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной;

«Красные розы для самых лучших» — публикция об итогах акции «Благородство»;

«Мольер и… Фрейд» — о новой премьере театра «Грань»;

«Макарыч Олега Скифко»

Алла Шахматова «Музейщики творят историю»

«Прозрение Дмитрия Санджиева» — о выставке художника в галерее «Новое пространство».

«Фейерверк талантов» — статья об арт-фестивале имени К.П. Головкина.

Эти и другие темы в новом номере «Свежая газета. Культура».

Электронную версию газеты можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/aqWz/p2SRnARcZ