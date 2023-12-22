Союз журналистов России объявил о сборе заявок на конкурс «Золотое перо России»

Начался прием заявок на главную премию в сфере журналистики – «Золотое перо России». Союз журналистов России проводит ее с 1996 года, однако впервые на премию могут подать заявку самостоятельно как журналисты, так и редакции СМИ.

Ранее решение о номинантах премии принимали члены жюри, но в 2023 году доступ к участию открыли всем желающим. 22 декабря заработал сайт с адресом: goldenpenaward.ru. Основными задачами премии являются содействие обмену опытом и повышению профессионального уровня журналистов, содействие развитию уровня журналистики, укрепление сообщества журналистов, раскрытие новых талантов, создание и поддержка традиций в сфере СМИ.

Заявки участников будут оцениваться профессиональным жюри, в состав которого вошли 17 секретарей Союза журналистов России, в первой половине марта. К участию приглашаются авторы и авторские коллективы.

«Мы решили дать возможность всем российским журналистам принять участие в этой легендарной премии и сделали ее открытой. Журналистика меняется, как и ее главные герои. Тех, кто внес большой вклад в российские медиа, мы узнаем в марте следующего года», — рассказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Подать заявку можно в одну из восьми номинаций или в несколько: «Золотое перо», «За профессиональное мастерство», «Медиаменеджер», «Легенда журналистики», «Фотокорреспондент», «Золотая полка», «За храбрость при исполнении служебного долга», «Научная журналистика». У каждой номинации свои критерии и условия для участия.

Лауреаты получат главный символ премии – золотое перо из чистого золота. Награждение победителей состоится в конце марта в Москве.

Пресс-служба Союза журналистов России