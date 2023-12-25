«Ассамблея народов Самарской области» и «Самарское казачье землячество» подвели итоги работы за год.

23 декабря 2023 года в Самаре состоялось общее собрание актива членов Самарской региональной культурно-просветительной общественной организации «Ассамблея народов Самарской области» и Самарской казачьей общественной региональной организации «Самарское казачье землячество».

В мероприятии участвовало несколько десятков активистов Ассамблеи и землячества. В рамках повестки дня были подведены итоги работы этих организаций в 2023 году и обсуждены планы работы обеих организаций на 2024 год. С основными сообщениями по этим вопросам выступил Председатель Совета Ассамблеи народов Самарской области и Атаман Самарского казачьего землячества Еругин Юрий Васильевич, а в обсуждении приняли участие члены Совета Ассамблеи и Атаманского правления землячества.

Информационным партнером организаций является Самарское областное отделение союза журналистов России.

В истекающем 2023-ем году активистами двух организаций при поддержке Администрации городского округа Самара и общества с ограниченной ответственностью «Кто есть кто» были проведены два больших самарских городских мероприятия – 6 мая 2023 года во Дворце культуры «Победа» «Казаки на страже мира!», посвящённое Дню Победы и Дню Георгия Победоносца, и 2 декабря 2023 года во Дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина «Слава Богу, что мы – казаки!», посвящённое 33-ой годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.

Успешную работу проводил актив организаций на казачьем подворье в самарском Этнопарке дружбы народов совместно с его администрацией и самостоятельно. За 2023 год несколько тысяч экскурсантов посетили казачье подворье Этнопарка и приняли участие в различных праздниках и выставках, проходивших на подворье и в Этнопарке.

Неоднократно актив организаций проводил самостоятельно и совместно с другими организациями классные часы и встречи с учащимися в различных учебных заведениях Самарской области по тематике межнациональных отношений и истории казачества. Силами актива землячества несколько выставок по казачьей тематике было организовано в ряде библиотек Самары.

Активистами организаций было сделано ряд научных публикаций и публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации по истории и современному дню российского казачества и межнациональным отношениям.

В 2023-ем году Ассамблея продолжала работать над реализацией проекта по социальной адаптации ряда цыганских общин нашего региона.

За истекший год организациями были установлены контакты и деловые связи с различными партнёрскими организациями, включая зарубежные казачьи организации.

Представители Ассамблеи и землячества приняли участие в 2023-ем году в целом ряде встреч, совещаний и конференций, посвящённых вопросам казачества и межнациональных отношений.

23 декабря 2023 года по итогам официальной части все участники этого мероприятия получили новогодние подарки и приняли участие в званом ужине и мини-концерте, посвящённых наступающему Новому 2024-ому году, организованном спонсором – обществом с ограниченной ответственностью «Кто есть кто».