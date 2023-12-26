Ушла из жизни Светлана Колдашова

Печальная весть: в возрасте 50 лет скоропостижно скончалась самарская журналистка Светлана Колдашова (Тимофеева).
Светлана Колдашова двадцать лет посвятила жуналистике, была криминальным обозревателем, последние два года трудилась корреспондентом на ТК «Самара-ГИС», снимала новостные сюжеты, делала проект «Зоопатруль» о помощи безнадзорным животным.
Светлана любила свою профессию, в свою работу вкладывала душу. Коллеги вспоминают о ней, как об активном, веселом, легком на подъем человеке и высоком профессионале.
Друзья и коллеги глубоко скорбят в связи со смертью Светланы Колдашовой и выражают соболезнования ее родным и близким. Светлая память...
Прощание со Светланой Колдашовой состоится в среду, 27 декабря. Церемония состоится в прощальном зале на Дзержинского, 27, с 14:00 до 15:00.