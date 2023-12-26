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Ушла из жизни Светлана Колдашова

Печальная весть: в возрасте 50 лет  скоропостижно скончалась самарская журналистка Светлана Колдашова (Тимофеева).

СветланаСветлана Колдашова двадцать лет посвятила жуналистике,  была криминальным обозревателем, последние два года трудилась корреспондентом на ТК «Самара-ГИС», снимала новостные сюжеты,  делала проект «Зоопатруль» о помощи безнадзорным животным.

Светлана любила свою профессию, в свою работу вкладывала душу. Коллеги вспоминают о ней, как об активном, веселом, легком на подъем человеке и высоком профессионале.

Друзья и коллеги глубоко скорбят  в связи со смертью Светланы Колдашовой и выражают соболезнования ее родным и близким. Светлая память...

Прощание со Светланой Колдашовой состоится в среду, 27 декабря. Церемония состоится в прощальном зале на Дзержинского, 27, с 14:00 до 15:00.