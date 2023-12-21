XXX Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России»

Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие в юбилейном XXX Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2023 года.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республиканских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

— лучшие федеральные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);

- лучшие региональные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);

— лучшие индивидуальные публикации (в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах, интернет-изданиях);

— лучшие СМИ в системе торгово-промышленных палат в Российской Федерации (газеты, журналы, телепрограммы, интернет-издания);

— лучшие отраслевые СМИ (газеты, журналы, интернет-издания);

— лучший пресс-секретарь/специалист по связям с общественностью и работе со СМИ в системе торгово-промышленных палат в Российской Федерации;

— лучший бизнес-блог;

— лучший иностранный журналист, освещающий экономику России.

Гран-при конкурса вручается по теме «Лучшая история предпринимательского успеха».

В рамках конкурса действует специальная номинация ПАО «ФосАгро» «За освещение работы российского АПК».

Конкурс проводится в два этапа:

На региональный этап конкурса заявки подаются до 1 февраля 2024 года (проводится торгово-промышленными палатами, комитетами и советами

ТПП РФ, отраслевыми ассоциациями и союзами предпринимателей совместно с региональными отделениями Союза журналистов России).

На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2024 года (проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России) по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1, стр.1, ТПП РФ, Центр по связям со СМИ. Телефоны для связи: (495) 620-04-19, (495) 620-02-47, эл.почта: konkurs@tpprf.ru.

Победители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы.

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса состоится 10 апреля 2024 года в рамках Всероссийского форума деловых СМИ в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Порядок и условия проведения конкурса определены в Положении о Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России». Более подробную информацию можно изучить на сайте Конкурса: https://jurec.tpprf.ru/.