XXX Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России»

Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие в юбилейном XXX Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2023 года.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республиканских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
— лучшие федеральные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);
- лучшие региональные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);
— лучшие индивидуальные публикации (в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах, интернет-изданиях);
— лучшие СМИ в системе торгово-промышленных палат в Российской Федерации (газеты, журналы, телепрограммы, интернет-издания);
— лучшие отраслевые СМИ (газеты, журналы, интернет-издания);
— лучший пресс-секретарь/специалист по связям с общественностью и работе со СМИ в системе торгово-промышленных палат в Российской Федерации;
— лучший бизнес-блог;
— лучший иностранный журналист, освещающий экономику России.
Гран-при конкурса вручается по теме «Лучшая история предпринимательского успеха».
В рамках конкурса действует специальная номинация ПАО «ФосАгро» «За освещение работы российского АПК».
Конкурс проводится в два этапа:
На региональный этап конкурса заявки подаются до 1 февраля 2024 года (проводится торгово-промышленными палатами, комитетами и советами
ТПП РФ, отраслевыми ассоциациями и союзами предпринимателей совместно с региональными отделениями Союза журналистов России).
На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2024 года (проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России) по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1, стр.1, ТПП РФ, Центр по связям со СМИ. Телефоны для связи: (495) 620-04-19, (495) 620-02-47, эл.почта: konkurs@tpprf.ru.
Победители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы.
Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса состоится 10 апреля 2024 года в рамках Всероссийского форума деловых СМИ в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Порядок и условия проведения конкурса определены в Положении о Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России». Более подробную информацию можно изучить на сайте Конкурса: https://jurec.tpprf.ru/.