Вышел первый в этом году номер «Свежей газеты. Культуры»

Наша любимая газета снова рассказывает о событиях, происходящих в области культуры и искусства губернии и всей страны. В каждом номере вашему вниманию представлены обзор деятельности творческих Союзов, персональная колонка Министра культуры, информация о социокультурных проектах Самарской области.



По-прежнему ждите искусствоведческую информацию, статьи художественных критиков, анализ художественных произведений. Снова на страницах нашей газеты размышления ведущих представителей научного сообщества Самары. И конечно, афиша культурных мероприятий губернии, художественных выставок, обзор литературных произведений.

Наши постоянные рубрики остаются с вами: «Культура. Актуальный контекст», «Культура. Государственное измерение», «В чьих глазах красота?», «Театральный проезд», «Музыкальная площадь», «Кинематографическая набережная», «Культура визуального», «Культура и слово», «Культура места», «Культура памяти», «Что читать», «Афиша культурных событий», «В мастерской художника» и другие. А также в течении года вас ждет много нового и интересного! Читайте «Свежую газету. Культуру»