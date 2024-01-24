В Самарской области наградили победителей XXV конкурса «Золотое перо губернии» и XII журналистского конкурса на призы Губернатора

В Тольятти, в Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского состоялось награждение победителей XXV конкурса Самарского областного отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии» и XII журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области. В церемонии награждения участвовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова и протоиерей Димитрий Лескин, ректор академии.

Церемонию объявления и награждения лауреатов конкурса открыл Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «От души благодарю вас за то, что в прошедшем году вы смело, уверенно следовали профессиональному долгу и зову своего сердца. За то, что оставались в эпицентре событий как радостных, так и печальных, помогали нашим землякам формировать объективную картину происходящего в нашем регионе, стране, мире и отличать правдивые новости от клеветы, от фейков, как их сейчас часто называют, – обратился глава региона к представителям СМИ. – Очень важно, что в условиях агрессии, направленной против нас, вы сохраняете верность Родине, профессии, становитесь настоящими бойцами информационного фронта, бесстрашно работаете в зоне специальной военной операции, поддерживаете боевой дух наших бойцов, членов семей военнослужащих».

Самарские журналисты сегодня находятся в командировках непосредственно в зоне спецоперации. Среди них журналист корпункта ВГТРК Руслан Бикбулатов, съемочная группа телеканала «Губерния» – Татьяна Потоцкая и Константин Макаревич. А журналист газеты «Волжская коммуна» Сергей Алешин в прошлом году ушел на фронт добровольцем, где совмещает службу с журналистикой, издавая фронтовую газету. В рядах армии служит фотограф, автор проекта «Жены героев» Олег Рашкин, журналист Илья Круговой, который тоже рассказывает о своей службе во фронтовых заметках.

В 2024 году Союз журналистов отмечает 25-летие «Золотого пера губернии». Перед вручением наград к журналистам обратилась председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный журналист Российской Федерации Ирина Цветкова.

«Хочу поздравить всех, кто сегодня получил и еще, уверена, получит награды. Мне кажется, для нас с вами большая награда, если мы смогли помочь хотя бы одному человеку, что наше слово с вами несет добро. Мне вспоминаются слова Гоголя, который сказал, что обращаться со словом нужно честно, оно высшая награда от Бога. И мы должны всегда об этом помнить», – обратилась к медиасообществу Ирина Цветкова.

Отдельные слова благодарности председатель областного Союза журналистов адресовала Губернатору. «Мы все время говорим «мы вместе», но это не просто слова, которые мы произносим. Мы действительно вместе. И весь этот год Дмитрий Игоревич был с нами, а мы были с ним, – обратилась Ирина Цветкова. – Для него это тоже непростой год, тяжелый год, ему вообще достались очень тяжелые времена. То ковид, теперь СВО. Это непросто — руководить огромной губернией, особенно в наше время, когда каждый твой поступок как под микроскопом. Мы с вами это прекрасно понимаем. Дмитрий Игоревич в этом году помогал нам во многих вопросах, но особенно мы благодарны ему за то, что благодаря его поддержке появилась памятная доска Борису Александровичу Кожину. Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за вашу поддержку. И не сомневайтесь, мы вместе, мы одна команда, вы можете на нас рассчитывать».

В номинации «Электронные СМИ» за яркость и глубину в освещении темы высокой наградой был отмечен Дмитрий Пархоменко, шеф-редактор ГТРК «Самара».

Научно-популярного журнала «Технополис Поволжья» (главный редактор — Максим Еремин) за профессионализм и креативный подход одержал победу в номинации «Печатные СМИ». Также «Золотое перо губернии» в номинации «Печатные СМИ» получил Сергей Алешин, редактор отдела «Экономика и бизнес» газеты «Волжская коммуна», который в настоящее время находится в зоне проведения спецоперации. Заслуженную награду за него получила его супруга Оксана.

Почетной грамотой Союза журналистов России награждена Елена Кольцун, член Союза журналистов России, генеральный директор АО «Самара-ГИС». В прошлом году Самарскому областному отделению Союза журналистов России исполнилось 105 лет, к этой дате телеканал «Самара–ГИС» подготовил фильм, который совсем скоро появится в эфире.

Премию «Дебют» получила Ксения Баканова, обозреватель теленовостей «Самара-ГИС». За яркость слова и личностный подход в освещении темы Премии «И мастерство, и откровение» им. Геннадия Шабанова удостоена редактор медиахолдинга «Самарские судьбы» Мария Пашинина. Премию «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой за глубину проработки темы и оригинальный взгляд на историческую Самару получили Инга Пеннер, автор, режиссер и ведущая программы «Неочевидная Самара» телеканала «Губерния», также Премию «Личность в журналистике» за мастерство и высокий профессионализм получил исполнительный директор информационного портала «Волга Ньюс» Сергей Силантьев.

За упорство и журналистскую принципиальность в освещении проблем в жизни города награды «С открытым забралом» имени Валерия Иванова» удостоен Максим Федоров, главный редактор интернет-журнала «Другой город». За высокий профессионализм призом «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой награждена Светлана Васильева, продюсер телевизионных и радиопрограмм ГТРК «Самара».

В этот же торжественный вечер лучшим журналистам были вручены государственные награды. Постановлением Губернатора Самарской области почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» присвоено исполнительному продюсеру группы координации и планирования съемок филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара» Алексею Крылову; специальному корреспонденту муниципального предприятия муниципального района Ставропольский «Редакция газеты «Ставрополь-на-Волге» Сергею Мельнику и руководителю муниципального бюджетного учреждения муниципального района Кинельский Самарской области «Информационный центр «Междуречье» Ирине Никифоровой.

За общественно полезную деятельность, направленную на повышение уровня нравственности, пропаганду общечеловеческих ценностей награжден почётным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» Николай Акимшев, заведующий отделом сельского хозяйства муниципального автономного учреждения редакции районной газеты «Степной маяк» муниципального района Большечерниговский. За вклад в развитие средств массовой информации в Самарской области поощрен Благодарностью Губернатора Самарской области Павел Овчинников, заместитель начальника службы тематических программ телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Прошедший 2023 год указом Президента России был объявлен Годом Педагога и наставника. Наступивший, 2024, – Годом семьи. Семья – надежная опора, традиции и источник жизненных сил, а педагоги прививают нам знания и принципы, гордость за успехи нашей страны и надежду на успешное, мирное будущее. Поэтому не случайно местом проведения торжественной церемонии стала Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, где воспитание и развитие обучающихся базируется на основе традиционных ценностей современной России, таких как семейные узы, патриотизм, любовь, добро, красота, справедливость. «Действительно, это удивительная академия, институт, которая и просвещает, и формирует в человеке мощный духовный стержень. Я очень рад, что мы для места проведения этого торжества выбрали именно Тольятти, именно наш православный институт» — отметил Дмитрий Азаров.

Как и в прошлом году имена лауреатов конкурса на призы Губернатора Самарской области объявляли представители экспертного жюри, вскрывая конверты на сцене. Победителей определили в двух категориях – региональные и муниципальные СМИ, по трем номинациям: «Лучшая работа/проект на телевидении и радио», «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации», «Лучшая диджитал-работа/проект». На XII журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области было подано более 140 заявок от 54 редакций, в общей сложности это более 300 работ.

Победители областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и конкурса Самарского областного отделения

Направление «Год педагога и наставника»

Категория «Региональные СМИ»:

Номинация «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»:

Творческая группа филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Номинация «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»:

Творческая группа общества с ограниченной ответственностью «Социальная газета».

Номинация «Лучшая диджитал-работа/проект»:

Творческая группа акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», сетевого издания «Комсомольская правда» (KP.RU).

Категория «Муниципальные СМИ»:

Номинация «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»:

Творческая группа общества с ограниченной ответственностью «ЛАДА-МЕДИА», телеканала «Тольятти 24».

Номинация «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»:

Творческая группа муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета».

Номинация «Лучшая диджитал-работа/проект»:

Творческая группа муниципального бюджетного учреждения «Редакция телерадиокомпании «Отрадный», телеканала «Телерадиокомпания «Отрадный».

Направление «Специальная военная операция».

Категория «Региональные СМИ».

Номинация «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»:

Творческая группа государственного автономного учреждения Самарской области «Самарское областное вещательное агентство», Самарского губернского телевидения (телеканал «Губерния»).

Номинация «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»:

Творческая группа государственного автономного учреждения Самарской области «Самарское областное вещательное агентство», газеты «Волжская коммуна».

Номинация «Лучшая диджитал-работа/проект»:

Творческая группа общества с ограниченной ответственностью «Аргументы и факты» – Самара».

Категория «Муниципальные СМИ»:

Номинация «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»:

Творческая группа общества с ограниченной ответственностью «Редакция ТВН», телеканала «День 24 Новокуйбышевск».

Номинация «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»: Творческая группа муниципального унитарного предприятия Редакция газеты «Волжская новь», газеты «Волжская новь».

Номинация «Лучшая диджитал-работа/проект»: Творческая группа публичного акционерного общества «Самара – Городские Информационные Системы», телеканала «Самара – ГИС».

Фотографии предоставлены редакцией газеты «Волжская коммуна».