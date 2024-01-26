Благотворительный фонд “Источник Веры” запустил проект «Новые возможности».

Благотворительный фонд “Источник Веры” существует с 2018 года и помогает семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с диагнозом ДЦП.

Фонд реализует различные проекты, которые направлены на улучшение жизни детей с ограниченными возможностями. Чтобы их жизнь стала ярче, радостней и насыщенней.

«Источник Веры» неоднократно участвовал в областной акции «Благородство», проводимой Самарским областным отделение Союза журналистов России, его сотрудники становились лауреатами Акции.

Одним из проектов, реализуемых БФ «Источник Веры», является проект «Новые возможности». Он направлен на социализацию детей и подготовку к самостоятельной жизни. Есть занятия с психологом, основы кулинарии и домоводства, планирование бюджета и финансовая грамотность.

Занятия проходят 3 раза в месяц и подразделяются на кулинарные мастер-классы или занятия с психологом.

В результате проведенных занятий дети узнали и освоили правила поведения на кухне при приготовлении пищи, правила поведения за столом, сервировку стола, виды кухонь, зонирование кухни.

Узнали и научились безопасно пользоваться кухонным инвентарем, принадлежностями, бытовыми и электробытовыми приборами.

Изучили пожарную безопасность и безопасное использование электроприборов.

Так же были изучены маркировка продуктов и как определить свежесть продуктов, которые продаются без упаковки на рынке (овощи, фрукты, мясо, рыба и др.). А так же научились готовить от начала до конца много различных блюд, салаты, выпечка, напитки и многое другое.

Данный проект имеет большое социальное значение для данной категории и даёт возможность подготовить детей к самостоятельной жизни, чтобы они смогли социализироваться в обществе и быть его полноценным членом.