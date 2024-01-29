Планируем «Добрые новости» в 2024 году

30 января 2024 г. в 15:00 по адресу г. Самара, ул. Самарская, д. 179 (Дом журналиста и литератора) в формате пресс-конференции состоится заседание организационного комитета федерального информационного проекта «Добрые новости».
Тема пресс-конференции: «Запуск конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» и конкурса юных журналистов «ЮНКОР» в 2024 году».
Спикеры:
- Цветкова Ирина Владимировна, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области.
- Жичкина Инна Анатольевна, координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.
- Лукьянова Ирина Анатольевна, председатель общественного совета федерального информационного проекта «Добрые новости», главный редактор издания «Свежая газета. Культура».
- Озернова Ирина Владимировна, заместитель руководителя департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.
- Рыжкова Елена Александровна, руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара.
- Воробьева Регина Алексеевна, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области.
- Акимова Татьяна Николаевна, исполнительный директор благотворительного фонда «Хорошие истории».
- Бакулина Светлана Юрьевна, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет».
- Ваксин Леонид Генрихович, руководитель медиацентра Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
- Жданова Светлана Вениаминовна, член Правления СОО СЖР .
- Ильина Светлана Сергеевна, председатель Комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, Председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», директор МБОУ Гимназия №3 городского округа Самара.
- Крылов Алексей Николаевич, исполнительный продюсер ГТРК «Самара».
- Орлова Елена Борисовна, член Правления СОО СЖР.
- Яковлев Денис Вениаминович, руководитель Центра развития детской и юношеской журналистики, кино, фото и медиасферы Самарской области, руководитель детского творческого объединения «Телестудия «Товарищ», главный редактор сетевого издания «Самарский внешкольник».
Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!
Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-02-72: 332-68-39;
В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.
С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России:
Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России) – т. 8 (846) 332-68-39,
Ирина Проскурина (пресс-секретарь СОО СЖР) – т. 8 (846) 332-02-72, spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru.
Справочно:
Федеральный информационный проект «Добрые новости» был реализован в 2023г. Самарской областной организацией «Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» в Самарской области и Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.
Проект включил в себя проведение конкурсов социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурса юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучшего реализованного социального проекта, тематических лекториев с участием федеральных и региональных экспертов.
В рамках проекта состоялась серия тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. Лектории прошли с привлечением региональных и федеральных экспертов и направлены на подготовку «бойцов информационного фронта», на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики, работе школьных СМИ и формированию медиа центров.
Участники проекта «Добрые новости» — это федеральные, региональные, муниципальные, школьные, студенческие и корпоративные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.).
В рамках проекта также проходят социальные рекламные кампании участников проекта и победителей конкурсов.
Проект «Добрые новости» — это сквозной проект всех общественных инициатив, грантов, программ, т.к. он направлен на освещение социальной деятельности в целом, формирование активных участников процесса создания и распространения информационных поводов.
Итоги работы проекта в 2023 году:
В 2023 году с 19 января по 30 марта прошел сбор заявок на конкурсы. Всего было подано 720 заявок В этом году конкурс проводился в период с января по май. Было подано 720 заявок во всех конкурсах. Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 14 номинациях. Для конкурса «Юнкор» количество номинаций сокращено до 10. Также прошел конкурс социального плаката по детскому и взрослому направлению. С 14 марта по 28 апреля прошла серия тематических лекториев для двух обучающихся потоков, их общая аудитория составила более 44 тысяч человек.