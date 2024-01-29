Планируем «Добрые новости» в 2024 году

30 января 2024 г. в 15:00 по адресу г. Самара, ул. Самарская, д. 179 (Дом журналиста и литератора) в формате пресс-конференции состоится заседание организационного комитета федерального информационного проекта «Добрые новости».

Тема пресс-конференции: «Запуск конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» и конкурса юных журналистов «ЮНКОР» в 2024 году».

Спикеры:

Цветкова Ирина Владимировна, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области. Жичкина Инна Анатольевна, координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области. Лукьянова Ирина Анатольевна, председатель общественного совета федерального информационного проекта «Добрые новости», главный редактор издания «Свежая газета. Культура». Озернова Ирина Владимировна, заместитель руководителя департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области. Рыжкова Елена Александровна, руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара. Воробьева Регина Алексеевна, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области. Акимова Татьяна Николаевна, исполнительный директор благотворительного фонда «Хорошие истории». Бакулина Светлана Юрьевна, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет». Ваксин Леонид Генрихович, руководитель медиацентра Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Жданова Светлана Вениаминовна, член Правления СОО СЖР . Ильина Светлана Сергеевна, председатель Комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, Председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», директор МБОУ Гимназия №3 городского округа Самара. Крылов Алексей Николаевич, исполнительный продюсер ГТРК «Самара». Орлова Елена Борисовна, член Правления СОО СЖР. Яковлев Денис Вениаминович, руководитель Центра развития детской и юношеской журналистики, кино, фото и медиасферы Самарской области, руководитель детского творческого объединения «Телестудия «Товарищ», главный редактор сетевого издания «Самарский внешкольник».

Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!

Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-02-72: 332-68-39;

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России:

Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России) – т. 8 (846) 332-68-39,

Ирина Проскурина (пресс-секретарь СОО СЖР) – т. 8 (846) 332-02-72, spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru.

Справочно:

Федеральный информационный проект «Добрые новости» был реализован в 2023г. Самарской областной организацией «Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» в Самарской области и Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Проект включил в себя проведение конкурсов социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурса юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучшего реализованного социального проекта, тематических лекториев с участием федеральных и региональных экспертов.

В рамках проекта состоялась серия тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. Лектории прошли с привлечением региональных и федеральных экспертов и направлены на подготовку «бойцов информационного фронта», на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики, работе школьных СМИ и формированию медиа центров.

Участники проекта «Добрые новости» — это федеральные, региональные, муниципальные, школьные, студенческие и корпоративные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.).

В рамках проекта также проходят социальные рекламные кампании участников проекта и победителей конкурсов.

Проект «Добрые новости» — это сквозной проект всех общественных инициатив, грантов, программ, т.к. он направлен на освещение социальной деятельности в целом, формирование активных участников процесса создания и распространения информационных поводов.

Итоги работы проекта в 2023 году:

В 2023 году с 19 января по 30 марта прошел сбор заявок на конкурсы. Всего было подано 720 заявок В этом году конкурс проводился в период с января по май. Было подано 720 заявок во всех конкурсах. Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 14 номинациях. Для конкурса «Юнкор» количество номинаций сокращено до 10. Также прошел конкурс социального плаката по детскому и взрослому направлению. С 14 марта по 28 апреля прошла серия тематических лекториев для двух обучающихся потоков, их общая аудитория составила более 44 тысяч человек.