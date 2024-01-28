Ушла из жизни Елена Ривлина

Печальная весть: в возрасте 52 лет скоропостижно скончалась Елена Ривлина, известный самарский журналист.

Елена Ривлина начала карьеру в 1991 году внештатником в газете «Моя газета». В 2005 году стала обозревателем отдела экономики в газете «Время». Позже работала редактором отдела экономики в «Самарской газете», замредактором в «Самарских известиях», главредом в «Территории. Самара». Последние годы была известна как главный редактор новостного сообщества Primus63.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елены Ривлиной. Светлая память…