30 января в Доме журналиста состоялось заседание организационного комитета федерального информационного проекта «Добрые новости» в формате пресс-конференции.

Тема встречи: «Запуск конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» и конкурса юных журналистов «ЮНКОР» в 2024 году».

Федеральный информационный проект «Добрые новости» с 2012 года реализуется совместно Самарским областным отделением Союза журналистов России и региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области. Это сквозной проект всех общественных инициатив, грантов, программ, направлен на освещение социальной деятельности в целом, формирование активных участников процесса создания и распространения информационных поводов. Включает в себя: проведение конкурсов социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурса юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучшего реализованного социального проекта, тематических лекториев с участием федеральных и региональных экспертов. В рамках проекта проводится серия тематических онлайн-лекториев, направленных на подготовку «бойцов информационного фронта», формирование медиа центров, повышение квалификации руководителей и представителей СМИ, образовательных учреждений, школьных СМИ. Участники: федеральные, региональные, муниципальные, школьные, студенческие и корпоративные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.).

Итоги работы проекта в 2023 году:

В 2023 году было проведено 13 онлайн-лекториев. Их общая аудитория составила более 44 тысяч человек. Подано 720 заявок на конкурсы. Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 14 номинациях. Для конкурса «Юнкор» количество номинаций сокращено до 10. Конкурс социального плаката прошел по детскому и взрослому направлению. ХII форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» занял 3-е место в конкурсе на международную премию в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее MICE событие».

Спикерами на заседании выступили:

Цветкова Ирина Владимировна , председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области.

, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области. Жичкина Инна Анатольевна , координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

, координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области. Лукьянова Ирина Анатольевна , председатель общественного совета федерального информационного проекта «Добрые новости», главный редактор издания «Свежая газета. Культура».

, председатель общественного совета федерального информационного проекта «Добрые новости», главный редактор издания «Свежая газета. Культура». Озернова Ирина Владимировна , заместитель руководителя департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.

, заместитель руководителя департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области. Рыжкова Елена Александровна , руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара.

, руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара. Ваксин Леонид Генрихович , руководитель медиацентра Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

, руководитель медиацентра Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Жданова Светлана Вениаминовна , член Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России.

, член Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России. Яковлев Денис Вениаминович , руководитель Центра развития детской и юношеской журналистики, кино, фото и медиасферы Самарской области, руководитель детского творческого объединения «Телестудия «Товарищ», главный редактор сетевого издания «Самарский внешкольник.

, руководитель Центра развития детской и юношеской журналистики, кино, фото и медиасферы Самарской области, руководитель детского творческого объединения «Телестудия «Товарищ», главный редактор сетевого издания «Самарский внешкольник. Пономарев Евгений Валерьевич, руководитель управления стратегии развития социальной защиты населения и демографической политики министерства социально-демографической и социальной политики Самарской области.

На заседании были рассмотрены положения о конкурсах. Участники встречи обсудили и проанализировали проведение «Добрых новостей» в предыдущие годы и внесли соответствующие корректировки в реализацию проекта. В предстоящий конкурс будет включена номинация, посвященная Году семьи. Особое внимание будет уделено теме краеведения и истории родного края. Также прозвучал ряд других предложений. Например, лучшие конкурсные работы (конкурс плаката) предложено транслировать на плазменных панелях на площади Славы.

Положения по всем трем конкурсам будут разработаны в ближайшее время. Следите за новостями на нашем сайте.