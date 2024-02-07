Газету «Жигулевский рабочий» — с Юбилеем!

75 лет назад вышел первый номера газеты «Жигулевский рабочий».



Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас

с юбилеем газеты «Жигулевский рабочий»

– с 75-летием выхода первого номера!

«Жигулевский рабочий» – одно из самых старейших и уважаемых изданий губернии, которое всегда идет в ногу со временем, постоянно меняясь и совершенствуясь. Вместе с тем, неизменным остается отношение редакции к своим читателям, основанное на уважении и стремлении быть полезным.

Отрадно отметить, что в издании особое внимание уделяется социальным и культурным темам. Неоднократно материалы журналистов газеты были высоко отмечены на областных творческих конкурсах.

Желаю вам не останавливаться на достигнутом!

Новых профессиональных вершин!

Творческого долголетия, здоровья и неизменной любви читателей!

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России