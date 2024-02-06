Сегодня свой юбилей отмечает Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

Свой путь в журналистике Всеволод Леонидович начал в 1960 году, корреспондентом Архангельского радио. Затем – работа в газете «Магаданская правда», где он прошел путь от литературного сотрудника до заместителя главного редактора, газета «Советская Россия» по Карелии и Мурманской области, работал в Государственном комитете по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (Госкомиздат) СССР, руководил Главным управлением периодических изданий, затем был членом коллегии Госкомиздата СССР, в конце 80-х стал генеральным директором Дирекции программ Центрального телевидения, избран членом коллегии Гостелерадио СССР. В 1991 году на Съезде Союза журналистов России Всеволод Богданов был единогласно избран председателем СЖР.

На протяжении 25 лет он оставался во главе Союза, оправдывая доверие своих коллег. В конце 2017-го, на XII Съезде СЖР, именно для него было учреждено звание Почетного председателя Союза журналистов России, как знак глубокого уважения, благодарности и доверия. Ведь именно доверие тех, к кому ты обращаешься, будь это твои читатели или коллеги, Всеволод Леонидович считал самым важным в работе журналиста.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От всего самарского журналистского сообщества поздравила Всеволода Богданова с юбилеем Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России:

Уважаемый Всеволод Леонидович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Однажды Вы сказали, что смысл работы журналиста — в поиске истин, а цель журналистики – налаживать нормальную жизнь.

И это действительно так. Журналисты должны помогать людям, ищущим справедливость и добро. И Ваше служение профессии – яркий тому пример.

Спасибо Вам за тот бесценный опыт, которым делитесь c нами, за то, что когда-то сплотили нас в один большой и могучий Союз, за вашу поддержку и умение понимать и доверять!

От всей души желаю Вам здоровья, творческой энергии, счастья и семейного благополучия!

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России