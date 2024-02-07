Приглашаем на пресс-конференцию, посвященную патриотическому фестивалю бардовской песни

9 февраля в Доме журналиста состоится пресс-конференция на тему: «Патриотический фестиваль бардовской песни «Za Победу». Презентация проектов фестиваля». Начало мероприятия — в 11.00.

Организаторы пресс-конференции: Самарское областное отделение Союза журналистов России; Общероссийская общественная организация «Союз десантников России»; Самарское отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

На пресс-конференции будет проведена презентация патриотического фестиваля бардовской песни «Za Победу», который пройдет с 9 по 23 февраля в Самаре. Организаторы расскажут о программе фестиваля и артистах, приглашенных на фестиваль. Желающие смогут получить приглашения на концерт.

Спикеры:

Михаил Калинкин – советский и российский автор-исполнитель, полковник запаса, первый руководитель военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, лауреат Грушинского фестиваля 2003 года, организатор патриотических концертов в зоне СВО (г. Москва);

– советский и российский автор-исполнитель, полковник запаса, первый руководитель военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, лауреат Грушинского фестиваля 2003 года, организатор патриотических концертов в зоне СВО (г. Москва); Алексей Халитов – поэт, музыкант, автор-исполнитель, руководитель военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, подполковник в отставке, лауреат международных конкурсов и фестивалей авторской песни, участник волонтерских миссий на Донбасс в зону СВО (г. Самара);

– поэт, музыкант, автор-исполнитель, руководитель военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, подполковник в отставке, лауреат международных конкурсов и фестивалей авторской песни, участник волонтерских миссий на Донбасс в зону СВО (г. Самара); Александр Фетисов - врио заместителя председателя Правительства Самарской области;

врио заместителя председателя Правительства Самарской области; Алексей Дегтев – председатель Думы г. о. Самара, координатор партийного проекта «Культура малой родины» по Самарской области;

– председатель Думы г. о. Самара, координатор партийного проекта «Культура малой родины» по Самарской области; Артур Маливанчук – председатель президиума Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», полковник внутренней службы, член Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России.

В числе гостей встречи – авторы-исполнители бардовской песни (участники фестиваля): Михаил Михайлов (г. Москва); Сергей Кузнецов (г. Москва); Дмитрий Юрков (г. Москва), Михаил Стрельцов (г. Самара); Михаил Чудаков (г. Самара); Евгений Сидоров (г. Тольятти); Павел Юдин (г. Нижний Новгород).

Мероприятие пройдет поадресу: г.Самара, ул.Самарская, д.179, Дом журналиста. Дата: 9 февраля 2024 г. Начало в 11.00.

Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!

Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8 (846) 332-02-72.

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Тел. 8(846)332-68–39; 8(846) 332-02-72; spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru