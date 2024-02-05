Начался прием заявок на участие в конкурсах федерального информационного проекта «Добрые новости».

Организаторы проекта: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» в Самарской области. Официальная поддержка — Правительства Самарской области.

«Добрые новости» — сквозной проект общественных инициатив, грантов, программ. Направлен на освещение социальной деятельности в целом, формирование активных участников процесса создания и распространения информационных поводов.

В рамках данного проекта в 2024 году пройдут четыре конкурса:

конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрый новости»,

конкурс юных журналистов «Юнкор» имени Ильи Авдеева,

конкурс социальных плакатов,

интерактивный конкурс лучших реализованных социальных проектов (пройдет в рамках XIII форума социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»).

Главной особенностью проекта в 2024 году станет акцент на три основных темы:

Поддержка российских военнослужащих, участников СВО и членов их семей

Подведение итогов Года педагога и наставника

Популяризация семейных ценностей, многодетности, преемственности поколений в рамках Года семьи.

Конкурсным работам, посвященным этим темам, будет уделено особое внимание.

Приглашаем принять участие в конкурсах федерального проекта «Добрые новости»!

С условиями конкурсов можно ознакомиться в ПОЛОЖЕНИЯХ по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/6CTJMsYezrR0Lw .

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 26 апреля 2024 года. Заявки присылать на электронный адрес: dobronews@bk.ru .

Напоминаем, что Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется с 2012 года .

Партнерами проекта являются консалтинговая группа «Старая Площадь», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», AHO «Лаборатория социальной рекламы», Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций «LIME», АНО «Артмедиаобразование» Арины Шараповой, Всероссийская ассоциация руководителей профессиональных фестивалей и конкурсов по социальной рекламе, Самарский государственный социально-педагогический университет, конкурс «Учитель года России».

В рамках проекта в феврале-апреле 2024 года будут организованы тематические образовательные лектории с привлечением федеральных экспертов.

Финалом проекта станет масштабный XIII федеральный форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», который пройдет в июне. В ходе него будут подведены итоги конкурсов, организованы дискуссионные площадки с федеральными спикерами и выставка лучших реализованных социальных проектов со всех муниципальных образований Самарской области.

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