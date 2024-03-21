В Доме журналиста осветили эпидемическую ситуацию по туберкулёзу в Самарской области

В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Организаторы: ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер», Самарское областное отделение Союза журналистов России.
Спикерами на мероприятии выступили:
- Илья Иванович Сиротко, руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области
- Игорь Леонтьевич Цыганков, главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ Самарской области «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер»
- Мария Николаевна Кабаева, главный врач Самарского областного клинического противотуберкулёзного диспансера им.Н.В. Постникова
- Евгений Константинович Сорокин, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области .
Участники пресс-конференции рассказали о ситуации по туберкулезу в Самарской области, подвели итоги работы Противотуберкулезной службы в 2023 году, а также поделились информацией о мерах профилактики и борьбы с заболеванием.
В течение последних лет отмечается значительное улучшение эпидемической ситуации по туберкулёзу в Российской Федерации, Самарская область не является исключением.
По итогам 2023 года в регионе зарегистрировано улучшение основных эпидемических показателей по туберкулёзу: продолжается снижение заболеваемости и смертности от туберкулёза населения. Так, по сравнению с 2022 годом, заболеваемость туберкулёзом снизилась на 4,5%; смертность населения от туберкулеза снизилась на 19,2%.
Улучшение эпидемической обстановки по туберкулёзу в регионе происходит на фоне высокого охвата населения профилактическими осмотрами. В 2023 году 85,4% населения прошли профосмотры.
Несмотря на положительную динамику, необходимо продолжать активную работу по привлечению внимания населения к проблемам туберкулёза, по повышению уровня знаний населения о мерах профилактики заболевания, о методах раннего выявления туберкулёза.
У человека, который заболел недавно, еще нет клинических проявлений. Если не проходить своевременно профилактическое обследование, не подозревая о своём недуге, можно заразить окружающих, потерять время и запустить болезнь. В Самарской области продолжается регистрация случаев выявления туберкулёза среди работающих, не прошедших своевременно профилактическое флюорографическое обследование.
Необходимы меры по повышению ответственности работодателей по организации профилактических обследований работников.
Туберкулёз – социально значимое заболевание. Для эффективной борьбы с ним необходимы усилия всего общества и каждого из нас. Цель проведения Всемирного дня борьбы с туберкулёзом: повышение осведомленности населения о ситуации по туберкулёзу, о мерах профилактики и борьбы с заболеванием.