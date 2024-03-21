В Доме журналиста осветили эпидемическую ситуацию по туберкулёзу в Самарской области

В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Организаторы: ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер», Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Спикерами на мероприятии выступили:

Илья Иванович Сиротко, руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области

руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Игорь Леонтьевич Цыганков, главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ Самарской области «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер»

главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ Самарской области «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер» Мария Николаевна Кабаева, главный врач Самарского областного клинического противотуберкулёзного диспансера им.Н.В. Постникова

главный врач Самарского областного клинического противотуберкулёзного диспансера им.Н.В. Постникова Евгений Константинович Сорокин, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области .

Участники пресс-конференции рассказали о ситуации по туберкулезу в Самарской области, подвели итоги работы Противотуберкулезной службы в 2023 году, а также поделились информацией о мерах профилактики и борьбы с заболеванием.

В течение последних лет отмечается значительное улучшение эпидемической ситуации по туберкулёзу в Российской Федерации, Самарская область не является исключением.

По итогам 2023 года в регионе зарегистрировано улучшение основных эпидемических показателей по туберкулёзу: продолжается снижение заболеваемости и смертности от туберкулёза населения. Так, по сравнению с 2022 годом, заболеваемость туберкулёзом снизилась на 4,5%; смертность населения от туберкулеза снизилась на 19,2%.

Улучшение эпидемической обстановки по туберкулёзу в регионе происходит на фоне высокого охвата населения профилактическими осмотрами. В 2023 году 85,4% населения прошли профосмотры.

Несмотря на положительную динамику, необходимо продолжать активную работу по привлечению внимания населения к проблемам туберкулёза, по повышению уровня знаний населения о мерах профилактики заболевания, о методах раннего выявления туберкулёза.

У человека, который заболел недавно, еще нет клинических проявлений. Если не проходить своевременно профилактическое обследование, не подозревая о своём недуге, можно заразить окружающих, потерять время и запустить болезнь. В Самарской области продолжается регистрация случаев выявления туберкулёза среди работающих, не прошедших своевременно профилактическое флюорографическое обследование.

Необходимы меры по повышению ответственности работодателей по организации профилактических обследований работников.

Туберкулёз – социально значимое заболевание. Для эффективной борьбы с ним необходимы усилия всего общества и каждого из нас. Цель проведения Всемирного дня борьбы с туберкулёзом: повышение осведомленности населения о ситуации по туберкулёзу, о мерах профилактики и борьбы с заболеванием.