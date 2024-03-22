Конкурс им П.С. Гроссмана ждет своих соискателей

Идет прием заявок на Областной журналистский конкурс имени Павла Семеновича Гроссмана. Конкурс проводится по решению Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России в память о главном редакторе районной газеты «Красноярские новости», члене Союза журналистов России, председателе Ассоциации городских и районных газет Павле Семеновиче Гроссмане.



Цель конкурса: поддержать творческий поиск журналистов и журналистских коллективов, их умение сохранять доверие читателей, воспитывать любовь к родному краю.

Задача конкурса: поощрение журналистских коллективов и сотрудников редакций, сумевших с помощью публикаций продемонстрировать необходимость этого СМИ на территории данного района или города.

Положение Областного журналистского конкурса имени Павла Семеновича Гроссмана 2024 г.

Номинации конкурса

(по каждой представляется не боле трех разноплановых публикаций):

«За верность теме»;

«За повышение имиджа издания»;

«Время героев» (достижения, люди, СВО)

«Где есть семья, там есть любовь»

Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в период с 1 января 2023 г. по 1 мая 2024 г.

Специальная номинация: приз им. В.Д.Садовского, учрежденный коллективом газеты «Жигулевский рабочий» (за материал, отражающий действенную помощь людям с участием редакции)

Необходимо заполнить ЗАЯВКУ, указав следующие данные:

Название СМИ

Название публикации, дата выхода, № газеты

Ф.И.О. автора

Телефоны контактов редакции

Телефон контактов автора

Адрес электронный почты редакции

Адрес электронный почты автора

Ссылка на публикацию в Интернете (если публиковалась)

Материалы обязательно присылать в двух форматах: PDF и ВОРД !

Заявки и материалы на конкурс принимаются по 15 мая 2024 г. по электронной почте: grossman-konkurs2024@mail.ru

Телефоны оргкомитета конкурса:

8(846) 333-65-48,

8(846) 332-68-39