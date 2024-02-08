Вышел второй (268) номер «Свежей газеты. Культуры»

В новом номере «Свежей газеты. Культуры» вышел репортаж с главного события журналисткого сообщества — церемонии подведения итогов конкурса Самарского областного отделения Союза журналистов «Золотое перо губернии». Это был юбилейный 25 конкурс. «Золотое перо губернии» уже на протяжении четверти века символизирует профессионализм, мастерство и свободу творческой мысли журналистов региона.



Также читайте в номере о планировании масштабного проекта «Добрые новости» на 2024г. О гала-концерте, давшем старт Году Семьи в Самарской области, о новом фестивале оперного искусства, истории театральных кумиров, интервью с ведущими деятелями искусства, персональную колонку министра культуры Самарской области, афишу культурных событий, обзоры театральных премьер, художественных выставок и литературных произведений читайте в новом номере.

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