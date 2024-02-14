«Каждый охотник желает знать…». Приглашаем на открытие выставки!

В Историческом парке «Россия – моя история» начинает работу выставка «Каждый охотник желает знать…», на которой представлено творчество членов Фотообъединения Союза журналистов.

Официальное открытие выставки с участием авторов состоится в субботу 17 февраля в 14.00.

Приглашаем всех желающих на открытие выставки!

Аккредитация для СМИ по электронной почте: dj179@mail.ru или spress@samtelecom.ru, а также по телефону 8(846) 332-68-39, 332-02-72. В заявке необходимо указать название СМИ, Ф.И.О., тел. контакта.

Выставка «Каждый охотник желает знать…» организована Самарским областным отделением Союза журналистов России, Фотообъединением Союза журналистов в партнерстве с Историческим парком «Россия — моя история».

Авторы представленных работ — члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России: Юрий Стрелец, Наталия Шинкевич, Владимир Привалов, Георгий Фролов, Владимир Курилов, Екатерина Афанасьева, Марина Кейлина, Елена Фомина, Надежда Раскина, Андрей Ларионов, Владимир Рубинчик, Вениамин Крайнов, Сергей Курочкин, Елена Демидова.

Любопытно, что авторы выставки, в названии которой используюется известная детская считалочки, «играют» в цвет и включают в свою игру зрителя. Это некий эксперимент. Что будет, если фотографии скомбинировать не по жанрам и темам, а по спектральному принципу? Поэтому выставка делится на семь разделов, на семь основных цветов палитры.

Выставка отличается не только калейдоскопом цветов, но и разнообразием жанров, здесь можно увидеть такие направления как «Природа», «Макро», «Абстракция», «Стрит» (уличная фотография), «Портрет» и прочее.

В рамках выставки планируется проведение творческих встреч и мастер-класса «Цвет в фотографии: правила, принципы, упражнения». О дате и времени сообщим дополнительно на сайте «Союз журналистов — Самара» http://sjrs.ru.

Выставка будет интересна для семейного просмотра.

Вход – свободный.

Возрастные ограничения – 0 +.

Выставка будет работать с 13 февраля по 2 марта, время работы — с 11:00 до 19:00. Выходной день — понедельник.

Адрес: Исторический парк «Россия — моя история», г.Самара, ул. Красноармейская, д.131 (ТК «Гуд`Ок», 3 этаж).

По вопросам работы выставки обращаться по телефонам:

8(846) 250-01-32 (Исторический парк «Россия — моя история»);

8(846) 332-68-39 (Самарское областное отделение Союза журналистов России).

Подробности в группе «Союз журналистов — Самара» https://vk.com/sjrs63 .