Важная информация для печатных СМИ о подписной компании.

Коллеги из печатных СМИ! Обратите внимание: полным ходом идет прием заявок на включение в перечень скидок на подписной тариф «Почты России».

Печатные СМИ могут подать заявку на предоставление АО «Почта России» скидки на тариф по доставке подписных тиражей в рамках кампаний на первое и второе полугодия 2025 год. Заявки принимаются до 15 марта 2024 года. Пожалуйста, не пропустите сроки — это в ваших же интересах.



Напоминаем: для тех, кто ранее уже был в перечне, сформированном на первое и второе полугодия 2024 года, следует направить уполномоченным членам Экспертного совета по федеральным округам заполненную карточку издания только в электронном виде (в формате excel).

А СМИ, не включенным ранее в данный перечень, помимо карточки издания, необходимо направить заявку и один экземпляр газеты (журнала) в электронной форме (формате pdf).

Добавим, что уполномоченным членом Экспертного совета для СМИ из Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областей является главред «Социальной газеты» Елена Александровна Дмитричкова (+79608200382). Заполненные карточки из указанных областей следует направлять ей на адрес socgaz@mail.ru.

Подробности — на сайте Минцифры РФ: https://digital.gov.ru/ru/activity/advisories/48/#1673608280134