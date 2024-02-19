Приглашаем на круглый стол: «Роль СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса – 2024″..

20 февраля 2024 г. в 14.30 в Самаре, в Доме журналиста состоится заседание круглого стола, организованного Общественным штабом Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Президента РФ в 2024 году и Самарским областным отделением Союза журналистов России.
Тема заседания круглого стола: «Роль СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса – 2024».
Мероприятие пройдет по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 179а (Дом журналиста).
Приглашаем руководителей и редакторов СМИ принять участие в работе «круглого стола»!
Будем рады информационной поддержке!
Аккредитация обязательна. Для аккредитации необходимо подать заявку, указав название организации (СМИ), Ф.И.О. представителя, должность, тел. контакта. Заявку отправлять на электронный адрес: spress@samtelecom.ru.
С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России
8(846) 332-68-39, 332-02-72.