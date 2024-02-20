В Домжуре обсудили роль СМИ  в информационном обеспечении избирательного процесса

В Самаре, в Доме журналиста, 20 февраля состоялось заседание круглого стола, где обсудили вопросы работы СМИ по освещению предвыборной кампании и выборов.

Организаторы мероприятия: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Общественный штаб Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Президента РФ в 2024 году. Тема круглого стола: «Роль СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса-2024».

В заседании приняли участие представители медиасферы, члены Общественной палаты Самарской области, регионального Общественного штаба независимого наблюдения за выборами, а также федеральные эксперты.

Участники обсудили основные принципы работы изданий и телеканалов в период предвыборной кампании и изменения в избирательном законодательстве, которые касаются работы СМИ.

Разобраться во всех тонкостях деятельности по освещению выборов помогли журналистам участники круглого стола:

Павел Покровский , председатель Общественного штаба, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ;

, председатель Общественного штаба, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ; Ирина Цветкова , председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, член Общественной Палаты Самаркой области РФ;

, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, член Общественной Палаты Самаркой области РФ; Александр Брод , председатель Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» (ВКС;

, председатель Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» (ВКС; Светлана Трошина , член Избирательной комиссии Самарской области;

, член Избирательной комиссии Самарской области; Виктор Сойфер , председатель Общественной палаты Самарской области, член Общественного штаба, Президент ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева», академик РАН, доктор технических наук, профессор;

, председатель Общественной палаты Самарской области, член Общественного штаба, Президент ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева», академик РАН, доктор технических наук, профессор; Виктор Полянский , сопредседатель Общественного штаба, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева», юрист, кандидат юридических наук, профессор;

, сопредседатель Общественного штаба, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева», юрист, кандидат юридических наук, профессор; Елена Кольцу н, член Общественного штаба, генеральный директор АО «Самара-ГИС»;

н, член Общественного штаба, генеральный директор АО «Самара-ГИС»; Владислав Волков , член Общественного штаба, доцент кафедры государственного и административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», кандидат юридических наук;

, член Общественного штаба, доцент кафедры государственного и административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», кандидат юридических наук; Лев Долонько , член Общественного штаба, главный консультант отдела по организационным, правовым и общим вопросам аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области;

, член Общественного штаба, главный консультант отдела по организационным, правовым и общим вопросам аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области; Алексей Кокин , член Общественного штаба, председатель Квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области, председатель Исполнительного комитета Самарского отделения Ассоциации юристов России;

, член Общественного штаба, председатель Квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области, председатель Исполнительного комитета Самарского отделения Ассоциации юристов России; Валентина Лищенко , член Общественного штаба, представитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Самарской области» в г. Чапаевск;

, член Общественного штаба, представитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Самарской области» в г. Чапаевск; Евгений Назарцев, член Общественного штаба, старший преподаватель кафедры государственного и административного права юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

В рамках мероприятия были рассмотрены следующие вопросы: «Информирование или агитация? Периоды избирательной кампании. Критерии информационных материалов. Информирование в единый день голосования» и другие.

Эксперты отметили, что СМИ являются важными участниками избирательного процесса — они способствуют обеспечению прозрачности и честности выборов: следят за соблюдением избирательных правил и процедур, анализируют и комментируют результаты выборов; помогают избирателям получить достоверную информацию.

– Роль средств массовой информации в ходе избирательной кампании очень значима. Именно от СМИ зависит придут ли люди на выборы и за кого они отдадут свои голоса избиратели. Журналисты должны быть предельно объективны – подчеркнула Ирина Цветкова.

Участники встречи сошлись во мнении, что журналистам важно оставаться непредвзятыми, видеть тонкую грань между агитацией и информированием населения, делиться только проверенными, подтвержденными фактами, не скатываться в «блоггерство».