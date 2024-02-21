В Самаре эксперты обсудили роль СМИ в предвыборной кампании

Во вторник в самарском Доме журналиста прошел круглый стол на тему «Роль СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса – 2024«. Эксперты обсудили важность грамотного и качественного информирования населения о ходе избирательного процесса.

Фото: Виктория Старосельская

Во встрече приняли участие члены Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами в Самарской области, представители Союза журналистов Самарской области, областной избирательной комиссии. По видеосвязи к обсуждению присоединился председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод.

– Предстоящие выборы диктуют новые подходы, новое понимание общественно-политической ситуации, – обратился к участникам встречи Александр Брод. – Нынешние выборы проходят в условиях серьезного политического, информационного давления со стороны недружественных стран. В этой ситуации необходимо еще более четко соблюдать требования законодательства. Большая ответственность лежит на СМИ, которые обеспечивают объективное информирование населения о ходе избирательного процесса.

По словам Брода, информационное обеспечение включает в себя информирование населения и предвыборную агитацию, которая стартовала 17 февраля и продлится до 00.00 часов 15 марта.

– Мы призываем региональные штабы вести тщательный мониторинг всех агитационных материалов, следить за дискуссиями и дебатами кандидатов их представителями в регионах и сообщать нам о проблемных ситуациях или нарушениях закона.

Он предупредил, что возможны вбросы фейковой информации, фальшивых фото- и видеоматериалов, цель которых – дискредитировать отечественную избирательную систему, посеять среди людей недоверие к избирательному процессу в России.

Также Брод отметил, что на сайте ЦИК размещена памятка представителю СМИ на выборах Президента РФ. В документе приведены права и обязанности сотрудников аккредитованных СМИ, правила фото- и видеосъемки, механизмы взаимодействия с членами участковых избирательных комиссий и другие аспекты работы на выборах.

– В дни голосования ассоциация НОМ традиционно откроет свой ситуационный центр, также будет работать информационный центр Общественной палаты РФ, – сказал эксперт. – Я убежден, что по итогам голосования будет очередной серьезный удар по легитимности процесса со стороны недружественных стран, оппозиции, зарубежных СМИ, поэтому нам надо знать происходящее до деталей.

Председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению Павел Покровский подчеркнул, что члены штаба внимательно относятся ко всем этапам избирательной кампании.

– С 17 февраля стартовал период активной предвыборной агитации. Штаб по общественному наблюдению за выборами совместно с Союзом журналистов, со средствами массовой информации, блогосферой договариваются о глубокой информационной работе, – сказал Покровский.

Заместитель председателя Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Президента РФ в 2024 году Виктор Полянский также отметил, что нынешняя предвыборная кампания проходит в особых условиях.

– В периоды острых политических событий, к которым относятся выборы президента страны, роль средств массовой информации чрезвычайно важна, – подчеркнул эксперт. – СМИ задают тренды в формировании мировоззрения людей, способны влиять на поведение избирателей. Именно поэтому СМИ должны быть крайне ответственны к подаче информации, поскольку нельзя вводить в заблуждение тех, кто им доверяет.

По мнению Полянского, одна из важных задач средств массовой информации – мобилизовать людей, чтобы они пришли на голосование и свободно изъявили свою волю.

– Роль СМИ в выборный период очень велика, – согласна с коллегами председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова. – Освещать предвыборную кампанию средства массовой информации должны максимально объективно, давая зрителям, читателям и слушателям реальную картину происходящего.

– Нам, как общественным наблюдателям, очень важно, чтобы СМИ беспристрастно, объективно подавали информацию, связанную с выборной кампанией, – выразил мнение член регионального штаба по общественному наблюдению за выборами Лев Долонько. – Также важно, чтобы СМИ использовали свои права, которые предоставлены им законом. В том числе и обращение к органам власти.

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер напомнил, что в регионе накоплен большой опыт сотрудничества общественных структур со СМИ.

– Открытость избирательного процесса очень важна. При формировании штаба общественного наблюдения в его состав вошли представители прессы, юристы, которые не являются членами Общественной палаты, но именно их компетенции и опыт в предыдущих избирательных кампаниях незаменимы.

Текст — Анна Прохорова.

Источник: https://sovainfo.ru/

https://sovainfo.ru/news/v-samare-eksperty-obsudili-rol-smi-v-predvybornoy-kampanii/