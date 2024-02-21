23 февраля в Самаре состоится заключительный гала-концерт патриотического фестиваля

23 февраля в 14-00 в концертном зале «Универ Студии» состоится заключительный Гала-концерт патриотического фестиваля бардовской песни «Za Победу». Приглашаются все желающие!

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Молодогвардейская, 151, вход со стороны Студенческого переулка.

Вход бесплатный.

За приглашениями обращаться к Алексею Халитову по телефону 89270031338.

Фестиваль объединил самодеятельных артистов из Москвы, Самары, Тольятти и Нижнего Новгорода.

Участники фестиваля: военнослужащие, ветераны боевых действий и члены их семей, студенты колледжей и вузов, учащиеся общеобразовательных учреждений, члены ветеранских и общественных организаций, творческие коллективы города, волонтеры.

Алексей Халитов — организатор и участник фестиваля, член Союза журналистов России, лауреат Акции «Благородство«.

Информационную поддержку фестивалю оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В концерте выступят коллективы литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс!», военно-патриотического проекта «Победа» клуба им. Валерия Грушина, самарских патриотических клубов, самодеятельные артисты. В программе прозвучат поэтические и песенные произведения, говорящие о приверженности идеалам служения Отечеству, будет показана историко-патриотическая экспозиция фотографий военного журналиста Артура Маливанчука «55 горячих мгновений».

В программе фестиваля:

Павел Юдин – поэт и композитор, лауреат и хэд-лайнер международных конкурсов и фестивалей. Участник волонтерских миссий на Донбасс в зону СВО. (г. Нижний Новгород);

Сергей Лысенко – автор-исполнитель, поэт и музыкант не по образованию и не по профессии, а по призванию (г. Самара);

Виктор Земцов – автор-исполнитель, лидер вокально-инструментальной группы «Союз», Участник волонтерских миссий на Донбасс в зону СВО. (г. Тольятти);

Алексей Артюхин – автор-исполнитель, музыкант, участник патриотических концертов и программ, фестивалей исторических реконструкций (г. Самара);

Алексей Халитов – поэт, музыкант, автор-исполнитель, руководитель военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, подполковник в отставке, лауреат международных конкурсов и фестивалей авторской песни. Участник волонтерских миссий на Донбасс в зону СВО (г. Самара);

Михаил Стрельцов – лауреат военно-патриотической площадки «Zа Победу» Грушинского фестиваля. Соавтор патриотического проекта «Едем на Донбасс». Участник волонтерских миссий на Донбасс в зону СВО (г. Самара);

Михаил Чудаков – лауреат фестиваля современной фронтовой поэзии «Литературная переправа», лауреат военно-патриотической площадки «Zа Победу» Грушинского фестиваля. Соавтор патриотического проекта «Едем на Донбасс». Участник волонтерских миссий на Донбасс в зону СВО(г. Самара);

Евгений Сидоров — поэт, музыкант, автор-исполнитель, лауреат военно-патриотической сцены «Zа Победу» Грушинского фестиваля. Участник волонтерских миссий на Донбасс в зону СВО (г. Тольятти);

Евгений Измайлов – автор-исполнитель, рок-бард, лауреат международных конкурсов авторской песни;

Музыкальный коллектив Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной;

Роман Мишутин – ведущий концертных программ военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, музыкант, ветеран УИС;

с 23 февраля всех мужчин поздравит заслуженный работник культуры РФ, старший прапорщик ЦСК ВВС Наталья Купина.

Организаторы мероприятия:

Общероссийская общественная организация «Союз десантников России»;

Самарское отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» (Офицеры Самарской области);

Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области,

Думы городского округа Самара, филиала фонда «Защитники Отечества» в Самарской области, а также при участии Самарского регионального отделения Российского общества «ЗНАНИЕ».